Deri kanserinin teşhisinde bilgisayar insana göre daha başarılı

Deri kanserinin teşhisinde bilgisayar teknolojisinin dermatologlara göre daha başarılı olduğu belirlendi.

Alman, ABD'li ve Fransızlardan oluşan bir ekibin yürüttüğü çalışmada, bir yapay zeka sistemine iyi huylular arasından kötü huylu lezyonları ayırt edebilmesi için 100 binden fazla görsel gösterildi.

Daha sonra 17 ülkeden 58 dermatoloğa da ciltteki kötü ve iyi huylu lezyonları gösteren fotoğraflar gösterildi.

Cilt doktorları deri kanserini yüzde 86,6 oranında teşhis ederken, yapay zeka sistemi yüzde 95 oranında doğru teşhiste bulundu.

Heidelberg Üniversitesi’nden Holger Haenssle, yaptığı açıklamada, yapay zekanın kötü huylu lezyonları teşhis etmede cilt doktorlarından daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Araştırmada yapay zekanın derideki kötü huylu lezyonların daha kolay ve hızlı teşhisiyle doktorlara yardımcı olabileceği belirtildi.

Araştırmanın sonuçları "Annals of Oncology" isimli dergide yayımlandı.

