Dericilerden 186 ülkeye ihracat

İhracat pazarlarını çeşitlendirerek dengeli ve sağlıklı büyüyen İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 2017 yılında 186 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, “Rusya ile yaşanan sıkıntılı günler sonrasında ihracat pazarlarını çeşitlendirerek daha dengeli ve sağlıklı bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyüme her anlamda rakamlarımıza yansıdı. 2017 yılı itibariyle İDMİB olarak 186 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ekonomi Bakanlığımızın destekleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonu ve İDMİB Yönetim Kurulu olarak hayata geçirdiğimiz faaliyetlerin katkıları ile göreve geldiğimiz döneme kıyasla ihracat pazarlarımız bugün çok daha dengeli bir yapıya kavuştu. Örneğin 2013 yılında Rusya’nın deri mamulleri sektörümüz ihracatı içerisindeki payı yüzde 28 iken, 2017 yılında bu oran yüzde 13 olarak kaydedildi; Almanya, İspanya, ABD gibi katma değerli ihracatın gerçekleştirildiği ülkelerin payı ise düzenli olarak artış gösterdi. Rusya’nın sektörümüz ihracatı içerisindeki payı 15 puan düşmesine rağmen bu oran ihracat pazarlarımız arasında daha dengeli bir şekilde dağıldı. Yaşanan tüm siyasi gerilimlere karşın 2017 yılında Ortadoğu pazarına gerçekleştirdiğimiz ihracatımız 2013 yılına nazaran yüzde 7 oranında artış gösterirken, 2017 yılında, 2013 yılına kıyasla Afrika ülkelerine yüzde 36, Amerika ülkelerine ise yüzde 33 oranında ihracat artışı yakalandı” diye konuştu.

Her geçen yıl ihracat pazarlarını genişlettiklerini söyleyen Şenocak, “2017 yılı itibariyle İDMİB olarak 186 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Her geçen yıl Türk derisini tanıttığımız ülke sayısını yukarıya taşıdık. Elbette bunda tanıtım faaliyetlerimizin, katıldığımız fuarların önemli katkısı oldu. Sektörümüzün en önemli Fuarlarına Milli Katılım sağlamaya devam ediyoruz. İtalya’da, her biri yılda 2 kere olmak üzere MICAM ve LINEAPELLE’ye milli katılım organizasyonu düzenlemekteyiz. Hong Kong’ta APLF, Çin’de CHIC, İtalya’da MIFUR ve MIPEL fuarlarına milli katılım sağladık. En çok milli katılım organizasyonu sağlayan Birlik olup bu fuarlarda milli katılım kapsamında aldığımız alanı ve katılım sağlayan firma sayımızı her geçen yıl arttırdık.2015 yılında 139 firma ile 4560,5 metrekarelik bir alanda milli katılım gerçekleştirirken 2017 yılı itibariyle bu rakamı 163 firma ile 5287 metrekareye çıkardık. Alanında en büyük Ur-Ge projesi olan ve ayakkabı, saraciye ve konfeksiyon sektörlerimiz ile başladığımız proje kapsamında 65 üye firmamız için Ekonomi Bakanlığımızın destekleri ile Ur-Ge projelerimiz faaliyetlerine başladık ve bu proje kapsamında konfeksiyon sektöründe New York Coterie fuarını, saraciye sektöründe ise Almanya’da ILM Offenbach fuarını ziyaret ettik. Ayakkabı sektöründe ise ABD’de Las Vegas Magic fuarına bir ziyaret gerçekleştireceğiz” dedi. Ayrıca birçok farklı ülkeden alıcıları ağırladıklarını da aktaran Şenocak, şunları söyledi: “Milli katılımların yanı sıra ulusal fuarlarımız ile eş zamanlı alım heyetleri organize ediyoruz. AYMOD ile eş zamanlı olarak İran’dan Hollanda’ya, Kazakistan’dan İngiltere’ye pek çok farklı ülkeden alıcıları sektörümüzle buluşturuyoruz. Yine her yıl Antalya’da Leather and Fur Fair’de konfeksiyon sektöründe pek çok alıcıyı ağırlıyoruz. Ayrıca, TİM organizasyonunda Kenya ve Hırvatistanlı alıcıları ihracatçılarımızla buluşturarak iş birliği kurulmasına olanak sunduk”.