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Derik'te bereketin müjdecisi Gap şelalesi yeniden akmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 20:11 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik İlçesi'ndeki Gap Şelalesi, etkili yağışların ardından, bir hafta içerisinde ikinci kez akmaya başladı.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik İlçesi'ndeki Gap Şelalesi, etkili yağışların ardından, bir hafta içerisinde ikinci kez akmaya başladı. Bereketin müjdeleyicisi olarak kabul edilen şelaleden akan suyun hayat verdiği zeytin bahçelerinin sahipleri sevinç içerisinde şelale bölgesine gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Derik'te 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu Gap Bahçeleri'ni sulayarak hayat veren Gap Şelalesi'nin, son günlerdeki yağışlarla birlikte bir hafta içerisinde ikinci kez akması, zeytin üreticisinin yüzünü güldürdü. Derik İlçesi'ne 4 kilometre uzaklıkta bulunan Gap Şelalesi'nin akmaya başlaması zeytin, incir, nar, kaysı ve ceviz üreticiliği yapan Derikliler arasında büyük bir sevince yol açtı. Şelale alanına akın edenler, burada bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Yağışlı kış mevsiminde 2 bin ton ürün veren Derik ilçesinin sembolü zeytinler, geçen sene susuzluk nedeniyle bu rakam 400 tona kadar düşmüştü. Şelalenin akması ile rekoltenin daha da artacağına inanan zeytin üreticileri, şelalenin akması ile bayram havası yaşadı.

Yukarı, Orta ve Aşağı Gap olarak üç bölümden oluşan Gap Şelalesi'nin bereketin müjdecisi olduğunu belirten vatandaşlardan Ramazan Turan, şelalenin akmasıyla birlikte üreticilerin yüzünün de güleceğini söyledi.

Şelalenin akmasının bereketi müjdelediğini savunan zeytin üreticisi Mustafa Akman, "Şelalenin bu sene 2 defa akması zeytin üreticilerinin yüzünü de güldürdü. Şelalenin aktığı yani suyun bol olduğu yıl zeytinlerin hasat döneminde bereketi artırıyor,çok mutlıuyuz ve sevinçliyiz" diye konuştu.

Şelalenin akmasıyla burada hatıra fotoğrafı çeken, Dağ Mahallesi Muhtarı Abdulaziz Söylemez, "Bazen yıllarca akmayan şelale bu sene bir hafta içerisinde 2 kez akması, bizleri sevindirdi. Bütün Derikliler yağmur yağmasına aldırış etmeden çoluk, çocuklarla buraya geldi. Allah'ın takdiridir. Şelalenin akmasıyla birlikte zeytinlere bereket getireceğine inanıyoruz. Şelalenin akmasına sevindik, mutluyuz. Geçen sene yağmur yoktu, susuzdu, ancak 400 ton kadar ürün vermişti" diye konuştu.

Şelalyi izlemeye gelenlerden Sezgin Süer de "Şelale bu yıl 2 defa aktı. Zeytin üreticileri kadar bizler de seviniyoruz" ifadesini kullandı.

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