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Derik'te HDP'ye Nevruz kutlama izni çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde, HDP İlçe Başkanlığı'nın 18 Mart tarihi için yaptığı Nevruz kutlama başvurusuna kaymakamlık, kutlamanın belediye tarafından yapılacağını belirterek, ikinci bir kutlamaya gerek duyulmadığı gerekçesiyle izin vermedi.

MARDİN,(DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, HDP İlçe Başkanlığı'nın 18 Mart tarihi için yaptığı Nevruz kutlama başvurusuna kaymakamlık, kutlamanın belediye tarafından yapılacağını belirterek, ikinci bir kutlamaya gerek duyulmadığı gerekçesiyle izin vermedi.
Derik ilçesinde 18 Mart tarihinde Nevruz kutlaması yapmak isteyen HDP İlçe Başkanlığı, Derik Kaymakamlığı'na başvuru yaptı. Aynı zamanda belediye başkan vekilliği de yapan ilçe Kaymakamı Hakan Kafkas imzalı HDP'ye gönderilen yazıda, OHAL kanununun ilgili madde ve fıkralarına atıfta bulunalarak, "Milli güvenlik kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlemenin önlenmesi, temel özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayiş korunması amacı ve ayrıca Nevruz Bayramı daha coşkulu bir şekilde kutlanması için belediye başkanlığınca 12.03.2018 tarih ve 605 sayılı yazıları ile Kaymakamlığımıza yapılan Nevruz Bayramı talebi üzerine, bütün kurumların katılımının sağlanacağını, ilçemizde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaş kitlesinin de katılımı ile Nevruz Bayramı'nın amacı doğrultusunda büyük coşku ve görkemli bir şekilde kutlanmanın yapılması tertiplenmiştir. Bundan dolayı ikinci bir kutlamaya gerek duyulmadığı; ilçemizde sağlanmış olan güven ve huzurun bozulmaması için Kaymakamlığımıza sunmuş olduğunuz 05.03.2018 tarihli Nevruz Bayramı kutlaması talebiniz incelenmiş olup, söz konusu talebiniz uygun görülmemiştir" denildi.

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