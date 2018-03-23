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Derik'te Uzman Çavuş Aydemir'in şehit olduğu okul onarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 22:22 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde, 2015 yılında teröristlerle çıkan, Elazığlı Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in (24) şehit olduğu çatışmalarda hasar gören Namık Kemal İlk ve Ortaokulu, Türkiye Ünlü Birleşik Markalar Derneği tarafından onarıldı.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, 2015 yılında teröristlerle çıkan, Elazığlı Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in (24) şehit olduğu çatışmalarda hasar gören Namık Kemal İlk ve Ortaokulu, Türkiye Ünlü Birleşik Markalar Derneği tarafından onarıldı. Törene katılan şehidin babası Metin Aydemir, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Allah inşallah bize de şehitliği nasip eder" dedi.

Derik ilçesinde teröristlerin kazdığı hendek ve barikatların kaldırılması sırasında, sokağa çıkma yasağının sürdüğü 25 Kasım 2015 tarihinde, Cevizpınar Mahallesi'ndeki 4 katlı, 24 derslikli, 650 öğrenci kapasiteli Namık Kemal İlk ve Ortaokulu'nda PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir, şehit olmuştu. Çatışmada okul binası da büyük oranda hasar görmüştü.

Türkiye Ünlü Birleşik Markalar Derneği tarafından onarımı yapılan okuldaki tadilat çalışmalarının tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, Elazığlı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezen Aydemir'in babası Metin Aydemir ve onarımı yapan markaların temsilcileri katıldı. Törende plaket verilen Şehit Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in babası Metin Aydemir, "Oğlumun şehit olması gurur verici bir olay. Allah inşallah şehitlik mertebesini bize de nasip eder. Gurur duydum. Oğlumun unutulmaması ayrıca bir mutluluk benim için" diye konuştu.

Öğretmen Ayşe Doğan Kardaş da mahalle sakinleri ve okulda görevli öğretmenler olarak, şehidin isminin okula verilmesi için imza kampanyası başlattılarını söyledi. Okula 'Şehit Uzman Çavuş Sezer Aydemir' adının verilmesinin herkesi sevindireceğini belirten Kardaş, okulda şehit için bir bölüm oluşturulduğunu kaydetti.

Kurdele kesimi öncesi davul zurna eşliğinde, protokol üyeleri el ele tutuşarak, halay çekti. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri Şehit Uzman Çavuş Sezer Aydemir için hazırlanan özel köşede incelemelerde bulundu.

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