Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı kaydedildi.

Bu arada, depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu. Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Adıyaman Valiliğince oluşturulan ekip, depremin etkilediği bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl da deprem meydana gelen ve ağır hasar oluşan ilçede hasar gören binalarda AFAD ve itfaiye ekiplerince enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.

- Yaralı sayısı 39

Samsat'taki depremin ardından ilk yaralı sayısını Kaymakam Sedat Sezik telaffuz etti ve ilk bilgilere göre 13 kişinin hafif yaralandığını belirtti.