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DERLEME - "Adıyaman'da deprem" haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 12:02 | Son Güncelleme

Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde depremde yaralanan 39 kişi hastanelere kaldırıldı, bazı evlerde hasar meydana geldi - Depremin ardından geçen ilk 8 saatte 43 artçı sarsıntının hissedildiği ilçede, hasar tespit çalışmalarına da başlandı - Depremzedeler için psikolojik destek hizmetinin başlatıldığı ilçe, yaklaşık 1 yıl önce de 5,5 büyüklüğünde depremi yaşamış, 2 bin 48 yapının bin 289'u ağır hasar görmüştü - Başbakan Yıldırım: - "Güzel olanı, can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir" - Sağlık Bakanı Demircan: - "Depremden 39 kişi etkilendi, 35 yaralının tedavisi sürüyor. Ağır bir hastamız görünmüyor"

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı kaydedildi.

Bu arada, depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu. Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Adıyaman Valiliğince oluşturulan ekip, depremin etkilediği bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl da deprem meydana gelen ve ağır hasar oluşan ilçede hasar gören binalarda AFAD ve itfaiye ekiplerince enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.

- Yaralı sayısı 39

Samsat'taki depremin ardından ilk yaralı sayısını Kaymakam Sedat Sezik telaffuz etti ve ilk bilgilere göre 13 kişinin hafif yaralandığını belirtti.

İlerleyen saatlerde yaralı sayısını 19 olarak yenileyen Vali Nurullah Naci Kalkancı, hastaneye kaldırılanların deprem paniğiyle kaçışırken ayağı takılan, düşen, kolunu çarpanlardan oluştuğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Yaralılarla ilgili son açıklamayı yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise "Depremden 39 kişi etkilendi, 35 yaralının tedavisi sürüyor. Ağır bir hastamız görünmüyor." dedi.

- Depremzedelere psikolojik destek

Depremin hemen sabahında Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce, psikososyal destek verilmeye başlandı.

28 kişiden oluşan uzman ekipler, ilçede evleri hasar gören ya da depremden etkilenen vatandaşlarla görüşmeye başladı. Ekipler, vatandaşlara psikososyal destek hizmeti sağlayıp hasar ve ihtiyaç tespit çalışmaları yürüterek depremzedelerin acılarını hafifletmeye çalışıyor.

- Başbakan Yıldırım'dan mesaj

Başbakan Binalı Yıldırım, İspanya'ya yapacağı ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sırasında Samsat'taki depreme de değinen Yıldırım, "Dün gece Adıyaman Samsat'ta meydana gelen depremden dolayı bölge halkına, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Güzel olanı, can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

- Depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Depremzedelerden Ali Yılmaz, sarsıntılar nedeniyle babasına ait evin kolonlarında hasar oluştuğunu dile getirdi. Geçen yılki depremi de yaşadığını aktaran Yılmaz, "90 yaşındaki annemle babamın yaşadığı evde zarar var. Adıyaman merkezde yaşıyordum, depremi duyunca nasıl geldiğimi inanın hatırlamıyorum. Annem ve babam evde mahsur kalmıştı, sağ olsunlar kapıyı kırıp kurtarmışlar." dedi.

İlçe esnafından Mustafa Yakaryılmaz da deprem sırasında panik yaşadıklarını ifade etti.

- Hayvanları kurtarmak için seferberlik

Depremde Yavuzselim Mahallesi'ndeki iki katlı bir bina büyük oranda yıkıldı. Binanın alt katında kalan ve sayıları 130 civarında olduğu belirtilen küçükbaş hayvanların kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından hayvanlardan bir kısmının telef olduğu belirlendi. Ekipler 10 kadar hayvanı canlı kurtardı.

- 8 saatte 43 artçı

Sabaha karşı saat 03.34'te merkez üssü Samsat ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde depremin ardından artçı sarsıntılar da hissedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntının üzerinden geçen yaklaşık 8 saatte, şehir merkezi ve köylerde 1 ila 3,6 büyüklüğü arasında 43 artçı sarsıntı kaydedildi.

- Geçen yıl da 5,5 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı

Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Peşinden çok sayıda artçı depremin de yaşandığı ilçede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, Samsat merkez ve köylerinde 2 bin 48 yapının bin 289'unun ağır hasarlı, 168'inin orta hasarlı, 542'sinin de az hasarlı veya hasarsız olduğu, buna göre ilçe merkezindeki yapıların yüzde 78'inin, köylerdeki yapıların ise yüzde 69,5'inin ağır hasarlı olduğu belirlenmişti.

Depremin ardından aynı gün çadırlar dağıtarak halkın mağduriyetini gidermek için harekete geçen kamu kurumlarıyla sivil toplum örgütleri, aynı zamanda halka sıcak yemek ve insani yardım faaliyetlerinde de bulunmuştu. Çadırların konteynerlere çevrildiği ilçede, 13 Nisan 2018 tarihinde yeni konutların yapımı için de düğmeye basılmıştı.

Söz konusu tarihte, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın katılımıyla 403 deprem konutunun temel atma töreni gerçekleştirilmişti.

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