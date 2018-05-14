İZMİR (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü göz doldurdu. Dün Konak Orduevinde gerçekleştirilen basın brifinginin ardından bu sabah başlayan fiili bölüm, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde bulunan Midilli ve Sakız adalarının batısı ile adaların arasında kalan iki farklı noktada gerçekleştirildi. Tatbikatta iki senaryo icra edildi. İlk senaryoda kaçak göçmenlerin bulunduğu ve su alan bir kuru yük gemisinden tehlike sinyali alınması üzerine göçmenlerin ve mürettabatın kurtarılması, ikinci safha senaryosunda ise yangın çıkan bir yolcu motorunu terk eden kazazedelerin kurtarılması ve yangına müdahale edilmesi yer aldı. Türk arama kurtarma teşkilatında yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı unsurları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bir Sahil Güvenlik Botu, senaryoları başarıyla gerçekleştirdi. Tüm senaryolarda kazazedeleri kurtaran unsurların çalışmaları göz doldurdu.

Deniz Aslanı - 2018'de Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri, 2 ulaştırma uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 korvet, 8 bot, 4 helikopter, 2 uçak, bir Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) timi, bir Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi görev yaptı. - Senaryolar Tatbikatın birinci safhası kuru yük gemisinden tehlike sinyali alınmasıyla başladı. Çağrı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma harekatı başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait CN-235 Casa tipi uçak, kazazedeleri temsilen denize bırakılan 3 manken ile 7 personeli tespit ve işaretleme amacıyla olay bölgesine gitti. Kazazedelerin bulunduğu mevki tespit edildikten sonra duman kandiliyle işaretlendi. Bölgeye gelen, havada 6 saat kalabilme özelliğine sahip Sahil Güvenlik arama kurtarma uçağı kazazedeleri emniyeti almak için onlara arama kurtarma kiti bıraktı. Bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ile korveti de sevk edildi. Arama kurtarma kitindeki bir kazazede helikopter tarafından kurtarıldı. Bölgedeki iki kazazede de TCSG Umut tarafından hızlı kurtarma botları ile kurtarıldı.

Kara Kuvvetlerine ait arama kurtarma helikopterinden vinç ile suya inen yüzücü kurtarıcı ve Sahil Güvenlik botundaki yüzücü kurtarıcı kazazedeleri yaşama bağladı. Hava Kuvvetleri helikopterinin de görev aldığı harekatta botlardan denize bırakılan kurtarma platformundan da yararlanılarak tüm kazazedeler kurtarıldı. Yerli imkanlarla yapılan TCSG Umut ve TCSG Dost gemilerine götürülen kazazedelere ilk müdahale gemilerdeki harp hastanesinde yapıldı. İkinci safhada senaryo gereği yangın çıkan bir yolcu motorunu terk eden kazazedeler kurtarıldı, yangına müdahale edildi. Yolcu gemisinden gelen yardım çağrısı üzerine başlatılan arama kurtarma harekatında önce Sahil Güvenlik uçağı tarafından kazazedelerin yeri belirlendi, mevki duman kandiliyle işaretlendi. Yolcu gemisine ait vasıta motoru içerisindeki kazazedeler arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olmayan kazazede TCSG Umut'a götürüldü. Arama kurtarma botları da denizdeki kazazedeleri eş zamanlı kurtardı. Yolcu motorundaki yangına TCSG Umut ve KKTCSG-2 gemilerinden müdahale edildi. Yangının söndürülmesi için su topları kullanıldı. TCSG Dost tarafından yolcu motoru güvenli limana götürülmek amacıyla yedeklendi.

Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ile 15 ülkeden 22 yabancı gözlemci de izledi. - Başarıyla icra edildi Tuğamiral Olcay, tatbikata ilişkin değerlendirmesinde tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek, insan hayatının önemi gözönünden bulundurulduğunda denizdeki yardım çağrılarına en kısa sürede reaksiyon gösterilmesinin ve bu maksatla sürekli hazır halde bulunulmasının önemini vurguladı. Tuğamiral Olcay, "Düzensiz göç konusunda üzerine düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getiren, yaklaşık 4 milyon göçmeni misafir eden ülkemiz, göçmen hayatlarının korunması konusunda da tüm dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir hassasiyet göstermektedir." ifadesini kullandı. Tatbikatın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi arasındaki koordinasyonu ve Türk Arama Kurtarma unsurlarının imkan, kabiliyetlerinin denenmesini hedeflediğini belirten Tuğamiral Olcay, şunları kaydetti: