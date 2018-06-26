DERLEME - Seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Seçim sonuçlarına 14 ilde itiraz

Düzce, Malatya, Aydın, Hatay, Elazığ, Edirne, Burdur, Niğde, Bartın, Muğla, Balıkesir, Muş ve Hakkari'de milletvekili seçim sonuçlarına itiraz edildi. Kütahya'nın Gediz ilçesinde ise cumhurbaşkanı seçiminde bir sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyların eksik yazıldığına ilişkin itiraz kabul edilerek incelemeler sonucu birleştirme tutanağında gerekli düzeltme yapıldı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvime göre, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itirazlar bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına yapıldı. İtirazların ilçe seçim kurullarınca 28 Haziran saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor. - Düzce'de oylar yeniden sayılıyor Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine merkez ile Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm sandıklarda oylar yeniden sayılıyor. Karacahacımusa Mahallesi'ndeki Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda dün yapılan ve akşam ara verilen sayımlar, bugün tekrar başlatıldı. Dün Gölyaka ilçesi ve merkez ilçenin bir bölümü sayılmıştı. Bugün ise merkez ilçenin kalanı ve diğer ilçe oylarının sayım işleminin yapıldığı belirtildi.

Seçim Kurulu yetkilileri, önce geçersiz sayılan oyların sayımı için kabul ettiği itirazı AK Parti Düzce İl Başkanlığının "tüm sandıkların yeniden sayılması" yönündeki itirazı sonucu oyların tamamının sayılmasına karar verdi. Buna göre, Düzce merkez ile Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm sandıklarda oylar yeniden sayılıyor. AK Parti Düzce milletvekili adayı Numan Çabuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekili seçimlerinde az bir fark olması üzerine itirazda bulunduklarını söyledi. Çabuk, şöyle devam etti: "Arada çok küçük bir fark var. Geçersiz oyların da fazla olması dolayısıyla itiraz etmek istedik. 4 bin civarında bir geçersiz oy var, şu an yurt dışından gelen oylar da var. Şu an aradaki fark çok düşük seviyede. Yanlış sayılmış bir oy varsa bu da bizim hakkımızsa sonuna kadar takip etmek zorundayız diye düşünerek itiraz ettik." Sayımların devam ettiğini belirten Çabuk, "Biz geçersiz oylara itiraz etmiştik, sadece onlar sayılacaktı ama bazı sandıklara tamamen itiraz edildi. Bugün merkez ilçenin sandık sayımları bitecektir. Sayımın ne zaman biteceği ile ilgili net bir bilgi yok." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçilen MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da sayımların uzun sürdüğünü aktardı. Sonuçları beklediklerini anlatan Yılmaz, şunları söyledi: "Sabırla bekliyoruz. Sayımın bu kadar uzun sürmesi hem bize destek verenleri hem de burada çalışanları iyice bıktırdı. Normalde itirazların belli başlı sandıklara yapılmasını bekliyorduk ama tümüne itiraz edilmiş. Tüm sandıklar sayılıyor, bu da 2 gün önce 1500 kişinin yaptığı işi tekrardan 10 arkadaşımıza saydırmak demek." Kendileri açısından bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Sonuçları bekliyoruz, bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. Halkımız müsterih olsun, biz kendimizden eminiz. Sonuçların tescil edileceğini düşünüyoruz, şu an bir sıkıntı yok." diye konuştu. Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı. Öte yandan, Düzce'de CHP İl Başkanlığınca "Cumhurbaşkanı seçimine kullanılan oy ile milletvekili seçimine kullanılan oy sayısı arasında farklılık olduğu ve bunun tutanak altına alınmadığı" iddiasıyla Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunuldu.

CHP Düzce 1. sıra milletvekili adayı Zafer Teber, yaptığı açıklamada, Düzce'de cumhurbaşkanlığı için kullanılan oyun 238 bin dolayında, milletvekilliğinde kullanılan oyun ise 246 bin dolayında olduğunu söyledi. Aynı zarflarda çıkan oyların tutarsız olduğunu savunan Teber, "8 bin civarında bir oy farkı var. Oysa tutanaklarda böyle bir belge yok. Bunun araştırılmasını istedik ve itirazda bulunduk." dedi. - Aydın MHP Aydın İl Başkanlığı, il genelindeki milletvekilliği seçim sonuçlarına "hata olduğu" gerekçesiyle itiraz etti. MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın 1. sıra milletvekili adayı Deniz Depboylu, genel merkezin görevlendirdiği avukat Levent Çağlancı ve ilçe başkanları, Efeler İlçe Seçim Kuruluna giderek itiraz dilekçelerini verdi. Depboylu, itiraz başvurusunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer ilçe seçim kurullarına da başvurarak il genelindeki milletvekilliği oylarına itirazda bulunduklarını belirtti. Bazı yerlerde oyların sayılması ve tutanakların tutulmasıyla ilgili hatalar olduğunu savunan Depboylu, şöyle konuştu:

"Sonuçlarda bazı hatalar tespit ettik. Yaptığımız incelemelerde sandıklarda oyların sayılması ve tutanakların tutulmasıyla ilgili bazı hataları tespit ettiğimiz için kimsenin hakkı kimseye geçmesin düşüncesiyle biz de MHP olarak ilçe seçim kurulumuza dilekçemizi verdik. Bu süreçte yaptığımız incelemelerde ve genel merkezimizin de incelemelerinde bazı tutanaklarda hatalar olduğunu gördük. Bazı tutanaklarda siyasi partilerin oylarının yanlış yazıldığını ve yine yaptığımız toplamalarda da bu sistemsel bir hatada olabilir, kişisel bir hatada olabilir bu toplamlarda da hatalar olduğunu fark ettik. Tabii bunları fark ettikten sonra üzerimize düşen görevi yerine getirmek adına başvurumuzu yaptık. Buradaki en büyük talebimiz, şeffaf bir değerlendirmeyle haklının hakkını alma noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesidir. Görevli tüm arkadaşlarımızın görevini en iyi şekilde yapacağını ve adil olacağına inanıyoruz." MHP Aydın milletvekili adayı Deniz Depboylu, 282 oy fark ile kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilememişti.

Aydın'da, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 4, CHP 3, İYİ Parti de 1 milletvekili çıkardı. - Hatay MHP Hatay İl Başkanlığınca, kentteki milletvekili seçim sonuçlarına itiraz edildi. MHP MYK üyesi Bahadır Alperen, Hatay Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, seçimlerde partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın çok yüksek bir başarı elde ettiğini söyledi. Hatay'da MHP'nin 2. sıra milletvekili adayı İbrahim Gül'ün durumuyla ilgili bir belirsizlik olduğunu ifade eden Alperen, "Bunda yurt dışı seçim kurullarından gelen sonuçların etkisi var. İl başkanımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle sabahlara kadar çalıştık. Allah'ın izniyle tüm itirazlarımızı hazırladık. Hatay'da ikinci sıra adayımız İbrahim Gül'ün vekilliğinin tescili için 15 ilçemizde itirazlarımızı yaptık. İnşallah netice alacağız." ifadesini kullandı. Hatay'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 4, MHP ve HDP ise birer milletvekili çıkarmıştı. - Elazığ MHP, Elazığ'da milletvekili seçim sonuçlarına itiraz etti. MHP İl Başkanı Semih Işıksever beraberindeki bir grup partili ile geldiği İl Seçim Kurulu'nda 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına itiraz ederek ildeki tüm sandıklarda oyların yeniden sayılmasını talep etti.

Işıksever, çıkışta yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yurt dışındaki oyların partilere dağılımından sonra 328 oy farkla Elazığ'dan dördüncü milletvekilini çıkardığını belirterek bu nedenle MHP olarak seçim sonucuna itiraz ettiklerini aktardı. Oy farkının az olduğuna işaret eden Işıksever, "İl genelindeki bütün sandıklardaki oyların yeniden sayılmasını istiyoruz. Türk adaletine sonsuz güveniyoruz. Talebimiz herkesin huzurunda sayımın yeniden yapılmasıdır. Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadığız." dedi. Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Elazığ'dan AK Parti 4, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı. - Malatya CHP, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki 10 sandığın birleştirme tutanaklarına itirazda bulundu. İtiraz başvurusunun seçim kurullarınca değerlendirmeye alındığı bildirildi. - Niğde MHP Niğde İl Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından, merkez ilçedeki milletvekili sonuçlarına itirazda bulunuldu.

Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına verilen dilekçede, oyların yeniden sayılması istendi. Başvurunun seçim kurullarınca değerlendirmesinin sürdüğü öğrenildi. Milletvekili seçimlerinde Niğde'de AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı. - Edirne Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından CHP İl Başkanlığı, merkez ve Keşan, İpsala, Uzunköprü ve Enez ilçelerinde geçersiz sayılan oylara itirazda bulundu. Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına verilen dilekçede, oyların yeniden sayılması istendi. Başvurunun seçim kurullarınca değerlendirmesinin sürdüğü öğrenildi. Milletvekili seçimlerinde Edirne'de CHP 2, AK Parti 1, İYİ Parti ise ise 1 milletvekili çıkarmıştı. - Balıkesir Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından MHP 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Kaban, Karesi ve Altıeylül merkez ilçelerindeki milletvekili genel seçim sonuçlarına itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına verilen dilekçede, oyların yeniden sayılması istendi ancak her iki itiraz da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.

Milletvekili seçimlerinde Balıkesir'de AK Parti 5, CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkarmıştı. - Kütahya Kütahya'nın Gediz ilçesinde cumhurbaşkanı seçiminde bir sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oyların eksik yazıldığına ilişkin yapılan itiraz kabul edildi. AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı adına Mehmet Erkan, Gediz İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 1094 nolu sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'ın 204 olması gereken oy sayısının tutanağa sehven sıfır olarak yazıldığını belirterek bu yanlışlığın düzeltilmesini istedi. İtirazı kabul eden ve inceleme yapan İlçe Seçim Kurulu, birleştirme tutanağına sıfır olarak girilen oyun 204 olması gerektiğini belirledi ve bu şekildeki düzeltmeyi yaptı. - Bartın Bartın'da AK Parti'nin itirazı üzerine, geçersiz olarak kayıtlara geçen oylar yeniden sayılacak. Alınan bilgiye göre, merkez ilçe ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile AK Parti İlçe başkanlıkları, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren kentteki yaklaşık 5 bin 700 oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Talebi değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, örnek alınan bir sandıkta geçersiz sayılan 20 oydan 5'inin AK Parti lehine değişmesi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Ulus İlçe Seçim Kurulu da oyların yeniden sayılmasını kararlaştırırken, Amasra ve Kurucaşile ilçe seçim kurulları talebi değerlendiriyor. Merkez ilçe ve Ulus'ta yeniden sayım işlemine yarın başlanacağı bildirildi. 24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Bartın'da AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı. - Muğla AK Parti, Muğla'daki 13 ilçedeki geçersiz oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu. AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların Muğla'da bir önceki seçimlere oranla çok fazla olduğunu söyledi. Oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını belirten Mete, "Muğla'da 14 bin 468 oy geçersiz sayıldı. Bin önceki seçimde bu sayı 8 bin civarındaydı. Bizler AK Parti olarak 13 ilçemizde ilçe seçim kurullarına geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunduk." dedi.

Mete, aynı başvurunun MHP tarafından da yapıldığını duyduklarına dikkati çekti. Oyların yeniden sayılmasını istemediklerini dile getiren Mete, taleplerinin sadece geçersiz oylar için olduğunu ifade etti. İtirazda bulunmalarının önemli sebepleri bulunduğunu vurgulayan Mete, şöyle konuştu: "Muğla'da, 'Millet İttifakı', 'Cumhur İttifakı'ndan 600 oy fazla aldı. Her iki ittifak arasında 10 bin gibi bir fark olsaydı zaten biz böyle bir talepte bulunmazdık. Düzce'de alınan kararın emsal teşkil ederek ilimizde de alınmasını istiyoruz çünkü bizim burada oy farkı fazla değil. Biz oyların yeniden sayılması ile belki de üçüncü milletvekilimizi de çıkaracağız." 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Muğla'da "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2 milletvekili çıkarmıştı. - Burdur İYİ Parti Burdur İl Başkanlığı, merkez ve ilçelerdeki geçersiz sayılmasına itirazda bulundu. İtirazın ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu yetkilileri, kurul toplantısında talebi değerlendirecek.