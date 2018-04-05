İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İstanbul'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Binanın çatısında ve cephe bölümünde alevli şekilde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edilerek kontrol altına alındı. Hastanede tedavi altındaki hastalar, itfaiye ve sağlık ekiplerince tahliye edilerek başka hastanelere alındı. Bazı hastalar, itfaiye merdiveniyle binadan indirildi. Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı. Ayrıca bazı görevlilerin hastanedeki cihazları dışarı çıkardığı görüldü. - "Tüm hastalar tahliye edildi" Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin, "Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum bir can kaybı olmadan böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı ve en yakın hastanelere sevk edildi. Şu anda bütün hastalarımız hakkında bilgi edinmek isteyen SABİM'e, Alo 184'e müracaat ederek hastasının nerede olduğunu öğrenebilir." dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelişinde, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanedeki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "burada milletimizi endişelendiren, üzen bir hadisenin yaşandığını, can kaybı olmadan üstesinden gelindiğini" söyledi. Doktorlardan hemşirelere, sağlık görevlisinden hasta ve hasta refakatçilerine, yangın esnasında çok ciddi bir görev yapan ve performans sergileyen itfaiye çalışanlara teşekkür eden Demircan, "Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum bir can kaybı omadan böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı ve en yakın hastanelere sevk edildi. Şu anda bütün hastalarımız hakkında bilgi edinmek isteyen SABİM'e, Alo 184'e müracaat ederek hastasının nerede olduğunu öğrenebilir. Burada da bir danışma ofisimiz var, buradan da hastaların durumu ve nerede oldukları konusunda bilgi alabilirler." ifadelerini kullandı. Bir soru üzerine, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Demircan, "O çalışmalar neticelendiğinde biz bu konuyla ilgili açıklamayı yaparız. Hastanedeki bütün hastalar tahliye edildi. İçeride hiçbir hasta yok." dedi.

Bakan Demircan, yoğun bakımdaki bir hastanın ölümüne ilişkin soruyu, "Daha önce vefat etmiş bir hastamız." şeklinde cevapladı. Demircan, Türkiye Atom Enerjisi ölçüm aracının hastaneye niçin geldiğini soran gazetecilere, "Tabii bizim radyoaktif iyotumuz var, bununla ilgili bir sıkıntı var mı diye bakıldı, ölçüldü, en ufak bir sıkıntı, sorun yok. Dolayısıyla o da görevini yapmış oldu. Radyoaktif iyot da onlara teslim edildi." cevabını verdi. Yangınla ilgili soruşturmanın sorulması üzerine Demircan, "Elbette, savcılık tarafından, idari soruşturma bizim tarafımızdan, Valilik tarafından her türlü soruşturma başlatıldı ve soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı. Bakan Ahmet Demircan, hastane inşaat halindeyken de yangın çıktığının hatırlatılması üzerine, "Bunlar, soruşturma sonunda hepsi ortaya çıkacak. Varsa benzerlik, sebep neyse onun üzerine gidilecek ve yangının büyümesinde etken faktör neyse bunlar araştırılacak, kamuoyuyla paylaşılacak." diye konuştu. Yangından dolayı herhangi bir yaralının rapor edilmediğini söyleyen Demircan, yangının hastanenin dış yüzeyinde cereyan ettiğini, içeride bir yangının olmadığını ve içeriye kırılmış camlardan duman girişi olduğunu sözlerine ekledi.

- Bakan Demircan, yangından kurtarılan hastaları ziyaret etti Sağlık Bakanı Ahmet Demircan daha sonra, yangından kurtarılan ve Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilen bazı hastaları ziyaret etti. - "Büyük bir kısmıyla kontrol altına alındı" İstanbul Valisi Şahin, olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, şunları söyledi: "Şu anda yangın büyük bir kısmıyla kontrol altına alındı. İtfaiyenin verdiği bilgiye göre içeride yangın yok, duman var, dumanın tahliyesi yapılıyor. Yangın, dış yüzeyde ve çatıda meydana geldi. İçerideki hastaların hemen tamamı tahliye edilmiş durumda. İki başsavcı vekilimiz ve dört savcımızın konuyla ilgili görevlendirildiğini şimdi bana söyledi. Tabii geçmiş olsun diyoruz. Allah böyle bir kazayla bir daha bizleri muhatap kılmasın. Umudumuz ve inşallah neticesi de böyle olur, en büyük sevincimiz bir can kaybı şu ana kadar yaşanmamış olması, şu ana kadar böyle bir bilgi gelmemiş olması. İnşallah sonuna kadar da bu bilgimiz teyit edilmiş olur." diye konuştu.