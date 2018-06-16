DERLEME - Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirdi, 118 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 17.00 itibarıyla son 24 saatte çeşitli illerde meydana gelen trafik kazalarında, 17 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı. Böylece, bayram tatilinin başladığı arife gününden bu yana 43 kişi öldü, 293 kişi yaralandı.

Kütahya'da, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muş'taki kazada 1, Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

- Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 aylık bebek hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.