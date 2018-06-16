DERLEME - Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirdi, 118 kişi yaralandı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 17.00 itibarıyla son 24 saatte çeşitli illerde meydana gelen trafik kazalarında, 17 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı. Böylece, bayram tatilinin başladığı arife gününden bu yana 43 kişi öldü, 293 kişi yaralandı.
Kütahya'da, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muş'taki kazada 1, Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
- Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 aylık bebek hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Hakkari'de pikabın kontrolden çıkarak yolun kenarına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Gümüşhane'den Ramazan Bayramı tatili için memleketi Şırnak'a gitmek isteyen Mesut Düzgün (22) idaresindeki otomobil dereye yuvarlandı, kazada sürücü Düzgün hayatını kaybetti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
- Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 16 yaralı
Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 16 kişi yaralandı.
Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Konya'da bayram ziyareti dönüşü arızalanan aracı için yardım istemek amacıyla yola çıkan Mustafa Yılmaz (35), başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- Eskişehir'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, minibüsün otomatik kapısına sıkışan sürücü Mustafa Sevinç hayatını kaybetti.
Aydın'ın Didim ilçesinde refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Şahin Kutlar (32) yaşamını yitirdi.
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
- Turistleri taşıyan otobüs traktöre çarptı: 3 yaralı
Ankara-Konya karayolunda turistleri taşıyan otobüsün traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Denizli'de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konvoyu önünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
- Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında patlama! Çok sayıda ölü var
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!
Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Gökten ahtapot yağdı!
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum