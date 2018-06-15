DERLEME - Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi yaşamını yitirdi, 98 kişi yaralandı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 17.00 itibarıyla son 24 saatte çeşitli illerde meydana gelen trafik kazalarında, 15 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı. Böylece, bayram tatilinin başladığı arife gününden bu yana 26 kişi öldü, 168 kişi yaralandı. Samsun'un Havza ilçesi Hamamayağı kavşağında kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Elazığ'da Dursun Aydın idaresindeki otomobil, Kekliktepe üst geçidi kavşağında Heybet Demirdağ yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Karabük'te Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

\ - Kastamonu'da 2 trafik kazası Kastamonu'da, Sait Ahmet Keçeci'nin kullandığı motosiklet, bir kamyonla çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

Kentte meydana gelen diğer trafik kazasında, Kastamonu-Karabük karayolu Aşağı Diphan mevkisinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. - Manisa 1 ölü, 9 yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde 3 otomobil, Uşak-İzmir karayolunun Selendi ilçesi kavşağında çarpıştı. Kazada aynı aileden 8 kişi yaralandı. Kentteki diğer trafik kazasında, Nevzat Tekbıçak (35) yönetimindeki otomobil, İzmir'den Akhisar yönüne giderken Dericiler Sitesi yakınlarında, aynı istikamette seyreden otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Karşı şeritte iki otomobille daha çarpışan otomobilin sürücüsü Tekbıçak, olay yerinde hayatını kaybetti. Selendi ilçesinde ise traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. - Tekirdağ ve Sivas Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Çerkezmüsellim Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kayseri'den Sivas'a giden İdris Yaman (38) yönetimindeki otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yol kenarında bulunan bir besi çiftliğinin kapısına, ardından da ot balyalarına çarptı.

Kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ön koltukta oturan kız çocuğunun camdan fırladığı görüldü. - Adıyaman'da 10 yaralı Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Servet Sema Korkmaz yönetimindeki otomobil, Gaziantep-Besni karayolu Ören mevkisinde Bekir Tunç idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ta Berat Orçan'ın kullandığı otomobil, Kahramanmaraş-Osmaniye karayolunun 20. kilometresinde ters yönden gelen Enes Özsöğüt idaresindeki otomobille çarpıştı. Özsöğüt, olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Gaziantep'te Mehmet Boz'un kullandığı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 15. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile eşi Saliha Boz olay yerinde yaşamını yitirdi. - Adana'daki kazalarda 4 yaralı Adana'nın Yüreğir ilçesinde, minivan ile otomobilin çarpışmasıyla minivandaki 2 kişi yaralandı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Kozan çıkışında ise kontrolden çıkan otomobilin bir tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kentte bir otomobilin uygulama noktasındaki kulübesine çarpması sonucu nöbet tutan polis Eyüp Savaş yaralandı. - Antalya'daki kazada bir turist öldü Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mustafa U. yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Maria Petrova'ya çarptı. Petrova, olay yerinde yaşamını yitirdi. Rize'nin İyidere ilçesinde arızalandığı için yol kenarına park edilen Süleyman Cengiz (47) yönetimindeki tıra aynı yönde seyreden Fetullah Akdemir (26) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin büyük bölümü tırın altına girdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Akdemir, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Burdur'da bir otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden otomobile çarptı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilen araçlardaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Denizli'nin Çivril ilçesinde pazardan dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

- Ordu ve Ankara Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının İçeribükü Mahallesi mevkisinde fındık bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ankara'da Yılmaz G. idaresindeki araca arkadan çarpan Tuğrul E. yönetimindeki otomobil, demir bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle direksiyonu kopan araçtaki Tuğrul E. ve Yağmur A. yaralandı. Başkentte meydana gelen, bir minibüs ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

\ - Konya ve Balıkesir Konya'nın Çumra ilçesinde devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı. Beyşehir ilçesinde ise Sanayi kavşağında çarpışan iki otomobildeki 8 kişi yaralandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma-Çanakkale karayolu Koroozman mevkisinde, S.E. (25) idaresindeki kamyonun aynı yönde seyreden elektrikli bisiklete çarpması sonucu sürücü Sait Karatay (54) hayatını kaybetti. Aynı ilçede meydana gelen diğer kazada, Kadir Kula yönetimindeki otomobil ile Yalçın Sunkan yönetimindeki otomobil çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.