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Derme çatma evde korku içerisinde yaşam

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köşkünü köyü Dağdibi mezrasında yaşayan 4 kişilik Onma Ailesi, banyosu, tuvaleti olmayan, tek odalı derme çatma evde yaşıyor.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köşkünü köyü Dağdibi mezrasında yaşayan 4 kişilik Onma Ailesi, banyosu, tuvaleti olmayan, tek odalı derme çatma evde yaşıyor. 7 ve 3 yaşında 2 çocuğu olan epilepsi (sara) hastası Ahya Onma (30), yaşadıkları evin çökme tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Yeni ev yapacak imkanları olmayan ve geçimlerini devletin verdiği yardımla sağlamaya çalışan aile, yaşam mücadelesi veriyor.

Yüksekova ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köşkünü köyü Dağdibi mezrasında yaşayan Ahya Onma, evlendikten sonra çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Ancak Onma, yaşadığı epilepsi hastalığı nedeniyle 3 yıl önce bu mesleğini barakmak zorunda kaldı. Dağdibi mezrasında babasının kendisine verdiği bir odada yaşamını sürdüren Ahya Onma, 2 çocukları olunca eşi ile birlikte mezrada bir yakınlarının kendilerine verdiği derme çatma eve taşındı. Aradan geçen zaman içerisinde aile bakım ve onarım yapamadığı için eski olan 2 odalı evin 1 odasının tavanı da kısmen çöktü.

Bir süredir, banyosu, tuvaleti olmayan tek odalı evde yaşadıklarını anlatan Ahya Onma'nın eşi Feleknaz Onma evin başlarına yıkılmasından ve çocukları ile birlikte enkazın altında kalmanın korkusunu yaşadığını söyledi. Gıda ihtiyaçlarını devletten aldıkları yardımlakarşıladıklarını belirten Ahya Onma ise evi onaracak imkanlarının olmadığını, bunun için yetkililerden yardım ve çalışabileceği bir iş istediğini söyledi.

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