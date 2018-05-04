Derne'de çatışma: 7 ölü, 6 yaralı

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter ile Derne Mücahitleri Şura Konseyi güçleri arasında Derne'de yaşanan çatışmada Hafter güçlerinden 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hafter güçlerinden askeri bir kaynağa dayandırılan habere göre, söz konusu güçler, Derne Mücahitleri Şura Konseyinin kentin güneyinde yer alan Aziz, Ed-Dahr el-Hamr ve El-Hıle'deki mevzilerine ağır silahlarla saldırdı. Çıkan çatışmada Hafter güçlerinden 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
General Hafter güçlerinin Derne'nin güneybatısındaki Sidi Aziz bölgesinde bazı noktaları ele geçirdiği kaydedildi.
Hafter nisan ayı başında Derne'yi, ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden Derne Mücahitleri Şura Konseyinin kontrolünden kurtaracak operasyonun yaklaştığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor. Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda bulunuyor. Konsey, İslami gruplar tarafından, General Hafter'in "Bingazi’yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014'te kurulmuştu.
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