Derne'nin kurtarılması operasyonu başladı

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter, Derne'yi, Derne Mücahitleri Şura Konseyinin kontrolünden kurtaracak askeri operasyonun başladığını duyurdu.

El-Kerame Operasyonu'nun 4. yıl dönümü münasebetiyle Bingazi'de düzenlenen kutlamalara katılan Hafter, burada yaptığı konuşmada, Derne'de kentin ileri gelenleri ve eşrafıyla işbirliği içinde 3 yıldır yürütülen barış sürecinin tıkandığını belirtti ve "Derne kurtuluş operasyonunun startının verildiğini" söyledi.

Hafter, söz konusu çabaların başarısızlığının ardında, Derne'de konuşlanmış ve devlet otoritesine girmeyi reddeden "terör çetelerinin" uzlaşmaz tavrının yattığını ifade etti.

Ordunun hedefinin, sivil devletin inşaasına götürecek demokrasi sürecinin korunması olduğunu söyleyen Hafter, kendisine bağlı güçlere sivillerin korunması, angajman kurallarına ve uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesi konusunda talimat verdiğini aktardı.

Kerame Operasyonu'na da değinen Hafter, bu operasyonla, Libya halkının kendi topraklarında köle olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini gösterdiğini belirtti.