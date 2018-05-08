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Derne'nin kurtarılması operasyonu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 06:44 | Son Güncelleme

TM'nin destek verdiği General Hafter, Derne operasyonunun başladığını açıkladı

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter, Derne'yi, Derne Mücahitleri Şura Konseyinin kontrolünden kurtaracak askeri operasyonun başladığını duyurdu.

El-Kerame Operasyonu'nun 4. yıl dönümü münasebetiyle Bingazi'de düzenlenen kutlamalara katılan Hafter, burada yaptığı konuşmada, Derne'de kentin ileri gelenleri ve eşrafıyla işbirliği içinde 3 yıldır yürütülen barış sürecinin tıkandığını belirtti ve "Derne kurtuluş operasyonunun startının verildiğini" söyledi.

Hafter, söz konusu çabaların başarısızlığının ardında, Derne'de konuşlanmış ve devlet otoritesine girmeyi reddeden "terör çetelerinin" uzlaşmaz tavrının yattığını ifade etti.

Ordunun hedefinin, sivil devletin inşaasına götürecek demokrasi sürecinin korunması olduğunu söyleyen Hafter, kendisine bağlı güçlere sivillerin korunması, angajman kurallarına ve uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesi konusunda talimat verdiğini aktardı.

Kerame Operasyonu'na da değinen Hafter, bu operasyonla, Libya halkının kendi topraklarında köle olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Ordunun hakimiyet alanlarının ülkenin orta kesimi, sahil şeridinin büyük kısmı ve batıyı içine alacak şekilde genişlediğine işaret eden Hafter, doğuda ise Derne dışında kontrolleri dışında bir yer kalmadığını kaydetti.

- Derne'deki çatışmalar

Öte yandan, Derne'de Hafter'e bağlı güçlerle Derne Mücahitleri Şura Konseyi güçleri arasındaki çatışmalarda bir kişinin öldüğü belirtildi.

Trablus merkezli En-Nebe Televizyonu'nun Derne Mücahitleri sözcüsü Muhammed el-Mansuri'ye dayandırdığı habere göre, TM güçlerinin El-Fetaih bölgesinden çekildiği çatışmalarda Derne Mücahitlerinden bir kişi hayatını kaybetti.

Hafter güçlerinden askeri yetkililer ise Derne Mücahitleri'nin iddiasını yalanlayarak Derne'nin 15 kilometre doğusundaki Fetaih bölgesini kontrol altına aldıklarını ifade etti.

Hafter, nisan ayı başında Derne'yi, ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden Derne Mücahitleri Şura Konseyinin kontrolünden kurtaracak operasyonun yaklaştığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor. Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda. Konsey, İslami gruplar tarafından, General Hafter'in "Bingazi’yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014'te kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
derne emekli General Halife Hafter

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