"Ders arası"nda İngilizce öğreniyorlar

İSTANBUL (AA) - Sarıyer Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü "Ders Arası Dil Molası" projesi ile öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatta aktif kullanmaları amaçlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen projenin bilgilendirme toplantısında konuşan Sarıyer Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, projeyle ilkokul öğrencilerinin İngilizceyi günlük hayatta aktif kullanmasını amaçladıklarını söyledi.
Tahmaz, 7 devlet ve 6 özel okulun eşleştirildiği ve yaklaşık 400 öğrencinin faydalandığı projenin, İngilizcenin konuşulabilir bir dil olduğunu göstermek üzerine kurulduğunu anlattı.
Özellikle öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirme konusunda, mevcut yabancı dil uygulamalarının ve müfredatın ek uygulamalara ve aktivitelere ihtiyacı olduğunu belirten Tahmaz, "Bu anlamda Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu öğretim yılı başından itibaren yürüttüğümüz bu projeyle bir yol açmayı hedefledik." diye konuştu.
Proje kapsamında öğretmen adayı üniversite öğrencilerinin tecrübe kazanmasının da hedeflendiğini aktaran Tahmaz, şunları kaydetti:
"Bir senelik pilot uygulama sonucunda okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizden özellikle de öğrencilerden ve velilerden aldığımız geri dönüşler bizleri ilerisi için daha da umutlandırmış ve heyecanlandırmıştır. Düzenli olarak etkinliklere katılan yaklaşık 400 öğrencinin İngilizce dersi başarısındaki sayısal artışın yanı sıra dil öğrenmeye karşı tutumlarında da olumlu değişiklikler gözlemlenmekte ve bu gözlemler projenin sürdürülebilirliği adına biz eğitimciler için motivasyon kaynağı oluşturmaktadır. Projede bizim, öğrencilerimizin kazandıkları kadar Boğaziçi Üniversitesi’nden gelen öğrencilerimizin kazandığı öğretmenlik deneyimi de göz ardı edilemeyecek bir kazanımdır."
- "Proje İngilizce eğitimi için iyi niyetli bir adım"
Proje Koordinatörü Sarıyer Milli Eğitim Şube Müdürü Melek Yaşar da projeyle ilgili bir sunum yaptı.
Yaşar, okullarda "dil kafeleri" ile öğrencilerin hem ders aralarında hem de uygun olan ders saatlerinde yabancı dili konuştukları, keyifli aktiviteler yaptıkları ve sohbet ettikleri ortamlar oluşturmak istediklerini anlatarak, bu konuyu önce Sarıyer'deki özel okullar ve Boğaziçi Üniversitesi ile paylaştıklarını, aldıkları olumlu geri dönüşler sonucu projeyi uygulamaya geçirdiklerini ifade etti.
Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gürel ise yabancı dil öğreniminde harcanan zaman, emek ve finansal kaynaklara rağmen istenilen sonuca ulaşılamadığına işaret ederek, "İngilizcenin iyi öğrenilip etkin kullanımı, bireylerin bilişsel gelişimlerine katkı yapacağı gibi Türkiye'nin ekonomik, bilimsel ve teknolojik atılımlar yapabilmesi için önemli bir etkendir. Ülkemizde özellikle devlet okullarında İngilizce öğrenme ve öğretme konusunda mevcut şartların iyileştirilmesi, bu okullardaki öğrencilerimize daha fazla imkanlar sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla bu projeye başladık." diye konuştu.
Projeye katkı vermekte hiç tereddüt etmediklerini vurgulayan Gürel, "Bu projenin ülkemizde İngilizce eğitiminde katedilmesi gereken yolda küçük ama iyi niyetli bir adım olduğunu düşünüyoruz ve küçük başlangıcın gerçekten istenirse halka halka büyük değişikliklere ve iyileştirmeleri mümkün kılacağını biliyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, projeye katkı veren Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerine plaket takdim etti.
Projeye katılan okul temsilcileri ve stajyer öğretmenlere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.
Toplantıya, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin, projeye katılan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri ile projeye dahil olan devlet ve özel okulların temsilcileri, öğrenci ve veliler katıldı.
Sarıyer Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği projeyle Sarıyer'deki projeye dahil olan devlet okulundaki öğrenciler, bazı teneffüslerini İngilizce öğrenecekleri "Spoken Cafe" de geçiriyor.
Öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen İngilizce öğretmen adayları rehberliğinde, İngilizce konuşarak ve çeşitli etkinliklere katılarak dil öğreniyor.
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