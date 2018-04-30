"Ders arası"nda İngilizce öğreniyorlar

Özellikle öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirme konusunda, mevcut yabancı dil uygulamalarının ve müfredatın ek uygulamalara ve aktivitelere ihtiyacı olduğunu belirten Tahmaz, "Bu anlamda Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu öğretim yılı başından itibaren yürüttüğümüz bu projeyle bir yol açmayı hedefledik." diye konuştu.

Tahmaz, 7 devlet ve 6 özel okulun eşleştirildiği ve yaklaşık 400 öğrencinin faydalandığı projenin, İngilizcenin konuşulabilir bir dil olduğunu göstermek üzerine kurulduğunu anlattı.

"Bir senelik pilot uygulama sonucunda okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizden özellikle de öğrencilerden ve velilerden aldığımız geri dönüşler bizleri ilerisi için daha da umutlandırmış ve heyecanlandırmıştır. Düzenli olarak etkinliklere katılan yaklaşık 400 öğrencinin İngilizce dersi başarısındaki sayısal artışın yanı sıra dil öğrenmeye karşı tutumlarında da olumlu değişiklikler gözlemlenmekte ve bu gözlemler projenin sürdürülebilirliği adına biz eğitimciler için motivasyon kaynağı oluşturmaktadır. Projede bizim, öğrencilerimizin kazandıkları kadar Boğaziçi Üniversitesi’nden gelen öğrencilerimizin kazandığı öğretmenlik deneyimi de göz ardı edilemeyecek bir kazanımdır."

- "Proje İngilizce eğitimi için iyi niyetli bir adım"

Proje Koordinatörü Sarıyer Milli Eğitim Şube Müdürü Melek Yaşar da projeyle ilgili bir sunum yaptı.

Yaşar, okullarda "dil kafeleri" ile öğrencilerin hem ders aralarında hem de uygun olan ders saatlerinde yabancı dili konuştukları, keyifli aktiviteler yaptıkları ve sohbet ettikleri ortamlar oluşturmak istediklerini anlatarak, bu konuyu önce Sarıyer'deki özel okullar ve Boğaziçi Üniversitesi ile paylaştıklarını, aldıkları olumlu geri dönüşler sonucu projeyi uygulamaya geçirdiklerini ifade etti.