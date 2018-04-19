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Ders çalışırken saatin farkında olmayan öğrenciler okulda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 20:38 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki ortaokulda ders çalışırken saatin farkına varmayan 2 öğrenci, dış kapının kilitlenmesiyle yaklaşık 1 saat içeride mahsur kaldı.

Ders çalışırken saatin farkında olmayan öğrenciler okulda mahsur kaldı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki ortaokulda ders çalışırken saatin farkına varmayan 2 öğrenci, dış kapının kilitlenmesiyle yaklaşık 1 saat içeride mahsur kaldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Turgutlu Gazi Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Samet D. ile Burcu İ., ders çalışırken saatin farkına varmadı. Saat 18.30'da okulun dış kapısının kapandığını fark eden öğrenciler içeride mahsur kaldı. Okul alarmının çalmasıyla polis ve Okul Müdürü Emin Sezgin olay yerine geldi. Sezgin, yedek anahtarla kilidi açamayınca okulda görevli hizmetli çağrıldı. İçeriden çıkarılan öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, "Biz ders çalışıyorduk. Saatin bu kadar ilerlediğinden haberimiz olmadı. Yanımızda cep telefonu olmadığı için kimseye haber veremedik. Pencere kapıları demirli olduğu için dışarıya da çıkamadık" diye konuştular.
Okul yetkilileri, "Okulumuzda 1056 öğrenci, 38 derslik var. Okul saat 15.30'da kapanıyor. Nöbetçi öğretmen saat 16.00'da gidiyor. Okul ise 18.00'de kapanıyor. Hizmetli arkadaşımız okulu kapatırken bağırıyor ‘Kimse var mı?' diye. Bunlar üst katta olduğu için duymamışlar. Bunun idare ve nöbetçi öğretmenle alakası yok" açıklamasında bulundu.

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