HABER

Ders çalışırken saatin farkında olmayan öğrenciler okulda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 21:59 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki ortaokulda ders çalışırken saatin farkına varmayan 2 öğrenci, dış kapının kilitlenmesiyle yaklaşık 1 saat içeride mahsur kaldı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki ortaokulda ders çalışırken saatin farkına varmayan 2 öğrenci, dış kapının kilitlenmesiyle yaklaşık 1 saat içeride mahsur kaldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Turgutlu Gazi Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Samet D. ile Burcu İ., ders çalışırken saatin farkına varmadı. Saat 18.30'da okulun dış kapısının kapandığını fark eden öğrenciler içeride mahsur kaldı. Okul alarmının çalmasıyla polis ve Okul Müdürü Emin Sezgin olay yerine geldi. Sezgin, yedek anahtarla kilidi açamayınca okulda görevli hizmetli çağrıldı. İçeriden çıkarılan öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, "Biz ders çalışıyorduk. Saatin bu kadar ilerlediğinden haberimiz olmadı. Yanımızda cep telefonu olmadığı için kimseye haber veremedik. Pencere kapıları demirli olduğu için dışarıya da çıkamadık" diye konuştular.

Okul yetkilileri, "Okulumuzda 1056 öğrenci, 38 derslik var. Okul saat 15.30'da kapanıyor. Nöbetçi öğretmen saat 16.00'da gidiyor. Okul ise 18.00'de kapanıyor. Hizmetli arkadaşımız okulu kapatırken bağırıyor ‘Kimse var mı?' diye. Bunlar üst katta olduğu için duymamışlar. Bunun idare ve nöbetçi öğretmenle alakası yok" açıklamasında bulundu.

24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün! 24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün!
AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.Berkin'i öldüren polis yüzde 70 F.D.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

THY'den 24 Haziran erken seçimi için yeni düzenleme

THY'den 24 Haziran erken seçimi için yeni düzenleme

Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu

Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu

Kemal Kılıçdaroğlu kiminle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kiminle ittifak yapacağını açıkladı!

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.