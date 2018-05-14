ELAZIĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, "Dünyada benzer kullanıma sahip birkaç programdan biri olan, yerli ve milli benzerlik tespit yazılım programı 'intihal.net' ders kitaplarının daha hızlı ve kolay incelenmesi noktasında bir çığır açtı." dedi.

Elazığ İş Geliştirme Merkezini ziyaret eden Durmuş, düzenlenen toplantıda, "intihal.net" adlı benzerlik tespit yazılım programının, ders kitaplarının incelenmesinde kullanılmasına ilişkin protokol imzalanan Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Limited Şirketi yetkilileriyle bir araya geldi.

Durmuş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 2017-2018 eğitim öğretim yılına girerken ders kitaplarında birtakım incelemeler yaptıklarını, ancak bunu "el emeği" ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Dünyada benzer kullanıma sahip birkaç programdan biri olan, yerli ve milli benzerlik tespit yazılım programı 'intihal.net' ders kitaplarının daha hızlı ve kolay incelenmesi noktasında bir çığır açtı." diyen Durmuş, şöyle devam etti: