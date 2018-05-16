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Ders muafiyeti sorununa "dostane çözüm"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 05:14 | Son Güncelleme

KDK'nin "dostane çözüm" yolu kapsamında yaptığı görüşmeler sonrasında bir üniversite öğrencisi, daha önce aldığı derslerden muaf tutuldu

KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) "dostane çözüm" yolu kapsamında yaptığı görüşmelerin ardından bir mühendislik fakültesi öğrencisi, daha önce aldığı derslerden muaf tutuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, meslek yüksekokulundan mezun olan bir kişi, Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarı sağlamasının ardından bir üniversitenin elektrik elektronik mühendisliği fakültesine kaydoldu.

Üniversite öğrencisi, teknik bilimler meslek yüksekokulunda aldığı derslerden muaf tutulmasına yönelik talebinin reddedilmesi üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, söz konusu üniversite ile başvurucunun yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla "dostane çözüm" yoluna gitti.

KDK ile üniversitenin yaptığı görüşmeler sonrasında başvurucunun, daha önce aldığı derslerden muaf tutulması sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ders Muafiyeti KDK üniversite

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