Dertliler Hareketi'nden Suriyeli çocuklara oyun parkı

İSTANBUL (AA) - Dertliler Hareketi üyeleri, ramazan ayının bereketini paylaşmak ve yaklaşan bayram öncesinde Suriye'deki çadır kentlerde yaşayan ve çoğunluğu yetim olan çocukları mutlu edebilmek adına, Suriye'de anlamlı bir projeye imza attı.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, hayalleri, umutları ve gelecekleri ellerinden alınan, katledilen, sürgün edilen, evleri yıkılan mazlum insanların dramlarına son vermek ve bölgeye huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında özgürlüklerine kavuşturulan topraklarda anlamlı bir proje gerçekleştirildi.

"Mutluluk ve eğlenmek, çadır kentlerde yaşayan çocukların da hakkı" şiarıyla yola çıkan Dertliler Hareketi üyeleri, topladıkları bağışlar ile Suriye'nin El Bab, Cerablus, Azez, Afrin şehir merkezlerinde ve El Bab'a bağlı Bizaa köyünde bulunan okul, yetimhane ve çadır kentlerde 5 oyun parkı kurdu.

İHH tarafından Suriye'nin farklı bölgelerinde kurulan ve işletilen çadır kentleri, günlük 150 bin ekmek çıkaran fırınları, okul, üniversite, hastane, hayır çarşıları, terzihaneler, protez merkezleri gibi yerleri ziyaret eden ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan platform üyeleri, daha sonra İHH ekiplerinin yer tespitleri sonucunda kurulan çocuk oyun parklarını ziyaret etti ve çocukların gözlerindeki mutluluğa yerinde şahit oldu.

Platform üyeleri, bölge halkı ve çocuklarla geçirilen hoş vakitlerin ardından, yine Dertliler Hareketi tarafından Suriye'de organize edilen bin 200 kişilik iftarın bir bölümünün gerçekleştiği Bizaa köyündeki iftara katılıp Suriyeli mazlumlarla ramazanın bereketini paylaştı.

