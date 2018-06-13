HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dertliler Hareketi'nden Suriyeli çocuklara oyun parkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:47 | Son Güncelleme

Dertliler Hareketi üyeleri, Suriye'nin El Bab, Cerablus, Azez ve Afrin şehir merkezleri ile El Bab'a bağlı Bizaa köyünde bulunan okul, yetimhane ve çadır kentlerde kurdukları oyun parklarıyla Suriyeli mazlumların yüzünü güldürdü

İSTANBUL (AA) - Dertliler Hareketi üyeleri, ramazan ayının bereketini paylaşmak ve yaklaşan bayram öncesinde Suriye'deki çadır kentlerde yaşayan ve çoğunluğu yetim olan çocukları mutlu edebilmek adına, Suriye'de anlamlı bir projeye imza attı.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, hayalleri, umutları ve gelecekleri ellerinden alınan, katledilen, sürgün edilen, evleri yıkılan mazlum insanların dramlarına son vermek ve bölgeye huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında özgürlüklerine kavuşturulan topraklarda anlamlı bir proje gerçekleştirildi.

"Mutluluk ve eğlenmek, çadır kentlerde yaşayan çocukların da hakkı" şiarıyla yola çıkan Dertliler Hareketi üyeleri, topladıkları bağışlar ile Suriye'nin El Bab, Cerablus, Azez, Afrin şehir merkezlerinde ve El Bab'a bağlı Bizaa köyünde bulunan okul, yetimhane ve çadır kentlerde 5 oyun parkı kurdu.

İHH tarafından Suriye'nin farklı bölgelerinde kurulan ve işletilen çadır kentleri, günlük 150 bin ekmek çıkaran fırınları, okul, üniversite, hastane, hayır çarşıları, terzihaneler, protez merkezleri gibi yerleri ziyaret eden ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan platform üyeleri, daha sonra İHH ekiplerinin yer tespitleri sonucunda kurulan çocuk oyun parklarını ziyaret etti ve çocukların gözlerindeki mutluluğa yerinde şahit oldu.

Platform üyeleri, bölge halkı ve çocuklarla geçirilen hoş vakitlerin ardından, yine Dertliler Hareketi tarafından Suriye'de organize edilen bin 200 kişilik iftarın bir bölümünün gerçekleştiği Bizaa köyündeki iftara katılıp Suriyeli mazlumlarla ramazanın bereketini paylaştı.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Efkan Ala: Düşünün ki şoför var, ama araba yokEfkan Ala: Düşünün ki şoför var, ama araba yok
Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldüGri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dertliler hareketi oyun parkı Suriyeli çocuklar

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.