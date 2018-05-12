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Derviş Eroğlu ile kızı arasında adaylık tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 18:03 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24 Haziran'da yapılacak yerel seçimlerde Demokrat Parti'den (DP) aday olan kızı Gencay Eroğlu'na tepki gösteren 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, rakip adayı destekleyeceğini söyledi.

Derviş Eroğlu ile kızı arasında adaylık tartışması

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24 Haziran'da yapılacak yerel seçimlerde Demokrat Parti'den (DP) aday olan kızı Gencay Eroğlu'na tepki gösteren 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, rakip adayı destekleyeceğini söyledi.
Bir dönem Gençlik Dairesi Müdürlüğü de yapan ve Maliye Bakanlığı'nda görevli Gencay Eroğlu, ailesinin onay vermediği DP'den başkent Lefkoşa'ya Belediye Başkanı adayı oldu. Kızının DP'den adaylığına karşı çıkan 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, rakibi destekleyeceğini açıkladı. Kızının adaylığı konusunda aynı zamanda Maliye Bakanı olan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'la konuştuklarını anlatan Eroğlu, "Bu adaylığa evet demeyeceğimi kendisine söyledim" dedi. Eroğlu, "Desteklediğim aday Hasan Sertoğlu'dur" diye konuştu.
Bu açıklamalar üzerine konuşan Gencay Eroğlu da babasını eleştirdi. "İsteyen isteyeni destekleyebilir" diyen Gencay Eroğlu, "Benim amacım halkın desteğini kazanmak" ifadesini kullandı.
Kıbrıs Türk siyasetinin önde gelen isimlerinden Derviş Eroğlu, KKTC'de en uzun başbakanlık yapan siyasetçi. 17 yıl Başbakanlık yapan Eroğlu, en son Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.

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