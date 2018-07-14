Destansı direnişin Bosnalı tanıkları

SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Kimi iş kimi tatil kimi de eğitim gezisi sebebiyle bulundukları Türkiye'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine tanık olan Bosna Hersek vatandaşları, o gece şahit oldukları destansı direnişi unutamıyor. Türk milletinin yekvücut olarak, FETÖ'nün kalkışmasına karşı verdiği mücadele, buna bizzat şahit olanların hafızalarında tazeliğini koruyor. Darbe girişiminin yaşandığı saatlerde, İran'a aktarma yapacağı Atatürk Havalimanı'nda uçak bekleyen Boşnak akademisyen Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic, tatil için Antalya'da olan El Cezire Balkanlar İdari Müdürü Tarik Dodic ve eğitim semineri için İstanbul'da bulunan üniversite öğrencisi Dzejlana Johic, o gece üç farklı mekanda aynı direniş ruhunu hissetti. Darbe gecesi her şeyden habersiz Saraybosna'dan İstanbul aktarmalı İran'ın başkenti Tahran'a gidecek Hadzimejlic, 15 Temmuz direnişinin oluşturduğu birlik ruhunu yakından hisseden Bosnalılardan biri. Hadzimejlic, gecikmeli olarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçaktan çıktığında, etrafında yaşanan hareketliliğe anlam veremediğini belirterek, telefonunu açtığında gelen "Türkiye'de darbe söylentileri var. Durumun nedir?" yazılı mesajla olağandışılığın sebebini anlayabildiğini kaydetti.

O gece şahit olduğu iki hususun kendisini çok etkilediğini dile getiren Hadzimejlic, "Yaşananlardan dolayı havalimanı personeli sorumlu oldukları yerde değildi. Polisler, diğer görevliler, market çalışanları, herkes dışarı çıkmıştı. Tüm dükkanlar açık kalmıştı. Kuyumcu dahi açıktı. Ama hiç kimse o dükkanlardan bir şey çalmadı, yağma yapmadı." dedi. Havalimanında yaşananlara ve insanların darbeye karşı birlik ruhu içinde nasıl mücadele ettiklerine tanık olduğunu anlatan Boşnak akademisyen, "Korkumuz yoktu. Oradaki insanlarda da korku yoktu. Biraz telaş vardı. Sonra insanların üzerine bir sükunet çöktü." diye konuştu. Hadzimejlic, darbe girişiminin yaşandığı saatlerde havalimanı mescidinin farklı ülke Müslümanlarıyla tıklım tıklım olduğunu kaydederek, "Etrafta renkli yüzler vardı. Hep birlikte Türkiye için dua ettik." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının havalimanına indiğini gördüklerini, savaş uçaklarının geçtiğine şahit olduklarını belirten Hadzimejlic, Erdoğan'ın havalimanında yaptığı konuşmayı da canlı dinlediklerini ifade etti.

Hadzimejlic, gece boyunca yaşananları sürekli haberlerden takip etmeyi sürdürdüklerini, sürekli olarak dua ettiklerini dile getirerek, Türkiye'nin güçlü olmasının sadece Balkanlar veya doğudaki ülkeler için değil, tüm dünya için önemli olduğunu söyledi. - "Duygusal ve psikolojik olarak etkilendik" Ailesiyle tatil için gittikleri Antalya'daki bir oteldeyken kalkışma olduğunu öğrenen Tarik Dodic de sadece Türkiye'yi değil, sonuçları itibarıyla bölge ülkelerini de etkileyebilecek hain darbe girişimini duygusal ve psikolojik olarak hissettiğini anlattı. Dodic, o gece tam olarak neler olduğunu anladığında Türkiye'nin geleceği için endişelenmeye başladığını belirterek, otelde bulunan diğer Bosna Hersekli ailelerin de aynı hissiyatı paylaştıklarını aktardı. Otel görevlilerinin kibarlığı ve profesyonel yaklaşımından dolayı darbe girişiminden fiziki olarak etkilenmediklerine işaret eden Dodic, ancak duygusal ve psikolojik olarak çok şey hissettiklerini, Bosna Hersek'teki yakınlarının da hem kendileri hem de Türkiye için korkuya kapıldıklarını söyledi.