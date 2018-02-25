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"Destek için Kilis'teyiz" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 23:18 | Son Güncelleme

İstanbul'un Eyüpsultan Belediyesinden bir grup, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kilis'e geldi - Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın: "Memleketimizin bu güzel parçasındaki sıkıntıları hissediyoruz ve daha iyi müşahede etmek, görmek adına bugün buradayız"

KİLİS (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan Belediyesinden bir grup, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlenen "Destek için Kilis'teyiz" etkinliği kapsamında Kilis'e geldi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 80 kişi, kentteki esnafı ziyaret edip alışveriş yaptı, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerini etkisiz hale getirmek, bölge halkını örgüt üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatının önemine vurgu yaptı.

Harekatta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Aydın, şöyle konuştu:

"Eyüpsultan halkının selamını getirdik. Yaklaşık 80 kişilik heyet ile Kilis'teyiz. Memleketimizin bu güzel parçasındaki sıkıntıları hissediyoruz ve daha iyi müşahede etmek, görmek adına bugün buradayız. Burada karınca kararınca halkımızın acılarını ve sevinçlerini paylaşmak adına Kilis'teyiz. Gerçekten Kilis çok güzel ve kadim bir şehir, insanları çok özel. Kardeşlerimizin yanında olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Yapılan bu çalışma bereketlenecek buna inanıyorum. Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiklerimize çocuklarımızın yazdığı mektupları getirdik. Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun."

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, ele ele verip terörü yok edeceklerini kaydetti.

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"Destek için Kilis'teyiz" Eyüpsultan Belediyesi Zeytin Dalı Harekatı

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