"Destek için Kilis'teyiz" etkinliği

Belediye başkanı ve komutanlardan, kentin genel durumu hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Toçoğlu, "Gerçekten çok zor şartlarda, çok önemli görevler ifa ettiklerini gördük. Biz de kendilerine bir nebze moral sağlayabildiysek bundan mutlu oluruz. Allah yardımcıları olsun diye dua ediyoruz. Her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

Askerlerle bir süre sohbet eden heyettekiler, getirdikleri yöresel hediyeleri yetkililere teslim etti. Jandarma Er Can Başer Baydıer de Çorumlu engelli Bekir Madan'ın yazdığı "Asker olmak istiyorum" adlı şiiri okudu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da kent esnafı ve güvenlik güçlerine destek olmak için geldikleri Kilis'te, gördükleri manzara karşısında çok etkilendiklerini ifade ederek, kamu idarecilerinin yaptığı olağanüstü gayretlerin takdire şayan olduğunu söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise Kilis halkının, kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsatarak, bu süreçte asayiş olaylarının yok denecek kadar az olduğunu dile getirdi.

Hiçbir kuvvetin, Türkiye'deki birlik ve beraberliği bozamayacağına yürekten inandığını anlatan Kara, "İnanıyoruz ve güveniyoruz ki 81 ilimiz Kilis'tir, 81 milyon insanımız Kilis insanıdır. Biz böyle olduğumuz sürece, değil terör örgütleri PKK/PYD-YPG, DEAŞ, onların arkasındaki tüm güçler gelse bu milletin burada birlikte yaşamasını, barış ve huzurunu engelleyemeyecekler. Böyle olduğu müddetçe terör örgütlerinin kökünü burada kurutacağız. Bu bölgenin tamamını birlik ve beraberliğe hakim kılacağız." diye konuştu.