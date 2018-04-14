HABER

"Destek için Kilis'teyiz" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:40 | Son Güncelleme

YERELSEN üyesi bir grup, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Kilis'te düzenlenen etkinliğe destek verdi

KİLİS (AA) - Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) üyelerinden oluşan bir grup, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlenen "Destek için Kilis'teyiz" etkinliği kapsamında kente geldi.

YERELSEN Genel Başkanı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun da aralarında bulunduğu grup, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Ersin Arslan'dan bilgi aldı.

Askerlerle bir süre sohbet eden heyettekiler, getirdikleri yöresel hediyeleri yetkililere teslim etti. Jandarma Er Can Başer Baydıer de Çorumlu engelli Bekir Madan'ın yazdığı "Asker olmak istiyorum" adlı şiiri okudu.

Zeki Toçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte görev yapan güvenlik güçleri ve vatandaşlara destek olmak adına Kilis'e geldiklerini belirtti.

Belediye başkanı ve komutanlardan, kentin genel durumu hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Toçoğlu, "Gerçekten çok zor şartlarda, çok önemli görevler ifa ettiklerini gördük. Biz de kendilerine bir nebze moral sağlayabildiysek bundan mutlu oluruz. Allah yardımcıları olsun diye dua ediyoruz. Her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da kent esnafı ve güvenlik güçlerine destek olmak için geldikleri Kilis'te, gördükleri manzara karşısında çok etkilendiklerini ifade ederek, kamu idarecilerinin yaptığı olağanüstü gayretlerin takdire şayan olduğunu söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise Kilis halkının, kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsatarak, bu süreçte asayiş olaylarının yok denecek kadar az olduğunu dile getirdi.

Hiçbir kuvvetin, Türkiye'deki birlik ve beraberliği bozamayacağına yürekten inandığını anlatan Kara, "İnanıyoruz ve güveniyoruz ki 81 ilimiz Kilis'tir, 81 milyon insanımız Kilis insanıdır. Biz böyle olduğumuz sürece, değil terör örgütleri PKK/PYD-YPG, DEAŞ, onların arkasındaki tüm güçler gelse bu milletin burada birlikte yaşamasını, barış ve huzurunu engelleyemeyecekler. Böyle olduğu müddetçe terör örgütlerinin kökünü burada kurutacağız. Bu bölgenin tamamını birlik ve beraberliğe hakim kılacağız." diye konuştu.

Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklamasıBakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asker olmak istiyorum Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.