"Destek için Kilis'teyiz" etkinliği

Belediye başkanı ve komutanlardan, kentin genel durumu hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Yılmaz, "Burası özel bir coğrafya, dünya burada bir mücadele içerisinde. Bizim ise sanki yeniden kurtuluş mücadelesi verdiğimiz bir mekan çünkü hiç burayla ilgili olmayan ve onbinlerce kilometre uzaktan gelip söz sahibi olmaya çalışanların yanında. 900 kilometre sınırı olan bir bölgede olmanın sıkıntısını yaşıyoruz." diye konuştu.

Başkan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ve vatandaşlara destek olmak için Kilis'e geldiklerini belirtti.

Yılmaz, Kilis'in kendi nüfusundan daha fazla misafire ev sahipliği yaptığını, bunun da belediyecilik açısından zor bir süreç olduğunu dile getirerek, bu anlamda kentin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Türk askerinin terör örgütü FETÖ ile mücadele ettiği ve komuta kademesinde ciddi sıkıntılar yaşadığı süreçte, milletin tüm fertlerinin asker olduğunu tüm dünyaya tekrar gösterdiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Askerimiz son yaptığı bu mücadeleyle yeniden Türk milletinin asker bir millet olduğunu gösterdi. Güvenimizi sağladılar ve halkla kucaklaştılar. Birlik ve beraberliğimizi bu olaylar pekiştiriyor. Şu an sadece burada, Kilis'teki vatandaşlarımızın sıkıntısıyla değil dünyaya karşı mücadele veriyoruz. Türk milleti bütün güçleriyle birleşmiş durumda. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman, bu millet, bu ümmete tekrar hizmet edecek inşallah."

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan etkinliğe verilen desteğin sevindirici olduğunu belirterek, Türkiye'nin kalbinin Kilis'te attığını söyledi.