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"Destek için Kilis'teyiz" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

Bolu Belediye Başkanı Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu grup, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kilis'e geldi

KİLİS (AA) - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu grup, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlenen "Destek için Kilis'teyiz" etkinliği kapsamında kente geldi.

Yılmaz başkanlığındaki grup, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Ersin Arslan'dan bilgi aldı.

Askerlerle bir süre sohbet eden heyettekiler, getirdikleri yöresel hediyeleri İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil'e teslim etti.

Başkan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ve vatandaşlara destek olmak için Kilis'e geldiklerini belirtti.

Belediye başkanı ve komutanlardan, kentin genel durumu hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Yılmaz, "Burası özel bir coğrafya, dünya burada bir mücadele içerisinde. Bizim ise sanki yeniden kurtuluş mücadelesi verdiğimiz bir mekan çünkü hiç burayla ilgili olmayan ve onbinlerce kilometre uzaktan gelip söz sahibi olmaya çalışanların yanında. 900 kilometre sınırı olan bir bölgede olmanın sıkıntısını yaşıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Kilis'in kendi nüfusundan daha fazla misafire ev sahipliği yaptığını, bunun da belediyecilik açısından zor bir süreç olduğunu dile getirerek, bu anlamda kentin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Türk askerinin terör örgütü FETÖ ile mücadele ettiği ve komuta kademesinde ciddi sıkıntılar yaşadığı süreçte, milletin tüm fertlerinin asker olduğunu tüm dünyaya tekrar gösterdiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Askerimiz son yaptığı bu mücadeleyle yeniden Türk milletinin asker bir millet olduğunu gösterdi. Güvenimizi sağladılar ve halkla kucaklaştılar. Birlik ve beraberliğimizi bu olaylar pekiştiriyor. Şu an sadece burada, Kilis'teki vatandaşlarımızın sıkıntısıyla değil dünyaya karşı mücadele veriyoruz. Türk milleti bütün güçleriyle birleşmiş durumda. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman, bu millet, bu ümmete tekrar hizmet edecek inşallah."

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan etkinliğe verilen desteğin sevindirici olduğunu belirterek, Türkiye'nin kalbinin Kilis'te attığını söyledi.

AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger de Kilis halkının, kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Aliya İzzet Begoviç'in 'Zor günler geçtiğinde biz daha çok dostlarımızın yanımızda olup olmadığını hatırlayacağız' der. Biz de bugün biliyoruz ki 81 il bizimle." dedi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise bu tür etkinliklerin illerin kardeşliğini pekiştirdiğini ve birlik olduğunu gösterdiğini ifade ederek, ortaya çıkan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun korunması durumunda İslam dünyasının hızlı adımlarla ilerleyeceğini vurguladı.

Heyettekiler, beraberlerinde getirdikleri bir tır tavuğu da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kilis Belediyesi yetkililerine teslim etti.

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"Destek için Kilis'teyiz" Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil Zeytin Dalı Harekatı

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