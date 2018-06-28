Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı!

Destek Yayınları, muhasebe, finans bölümüne eleman alımı yapmak için eleman.net isimli kariyer sitesine iş ilanı verdi. İlanda, "Erkek adayların ve türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz." ifadesinin yer alması tepkilere neden oldu. İlanın yayınlandığı eleman.net isimli kariyer sitesi sosyal medya adresinden, "İlgili ilan otomatik olarak yayına girdiği için içerik kontrolü yapılmamıştır. İlan metnindeki uygunsuzluk sizlerin de hassasiyeti ile dikkatimizi çektiği için derhal yayından kaldırılmıştır. Teşekkürler." paylaşımı yapıldı. DESTEK YAYINLARI ÖZÜR DİLEDİ



Sosyal medyadaki tepkiler üzerine yayınevinin bağlı bulunduğu Destek Medya Grubu tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yayınevinin muhasebe departmanının eleman ihtiyacı sebebiyle verilen ilanda, yönetimin bilgisi olmaksızın aranan kadın personelin, "türbanlı olmaması" şeklinde bir niteleme yapıldığı ifade edildi. Kurumlarının, siyasi görüş, dinsel inanç, cinsiyet, cinsel tercih ve felsefi görüş gibi hiçbir konuda ayrımcılık kabul etmeyen bir anlayışta ve pratikte uygulamaya sahip olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak ilanı veren bölümdeki bir personelin sabote etmesi sonucu hiç istenmeyen bu vahim durum ortaya çıkmış bulunmaktadır. Kurumumuz kesinlikle ayrımcı bir politika gütmediği gibi aynı zamanda bünyesinde halihazırda türbanlı personel çalıştırmaktadır. Böylesine zihin bulandırıcı bir algının yaratılmasına sebep veren bahse konu personelimizin işine derhal son verilmiş olup bundan sonrasında iş ilanlarımızın yayınlanmasına yönetimimizin onayı kısıtlaması getirilmiştir. Kurumsal ciddiyete yakışmayacak bu tip bir provokasyona bir daha mahal verilmeyeceğini tüm kamuoyunun dikkatine sunar, istemeden de olsa rencide ettiğimiz tüm kardeşlerimizden özür dileriz." 'AYRIMCILIK YASAĞININ EN BARİZ ŞEKİLDE İHLALİ NİTELİĞİNDEDİR'



Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mehmet Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çağda bu zihniyetin kabul edilemeyeceğini söyledi. Alagöz, "Bir medya grubunun kadın muhasebe elemanı alırken verdiği iş ilanında, 'Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır.' demesi ve bunu özellikle vurgulaması Anayasadaki ayrımcılık yasağının en bariz şekilde ihlali niteliğindedir. Anayasada insanların din, dil, ırk, cinsiyet vesaire ayırımı gözetilmeksizin eşit olduğu açıkça vurgulanmış, aksine tutumlar ayrımcılık olarak değerlendirilmiştir." dedi.