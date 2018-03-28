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Destekleme ve yetiştirme kursları denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 18:07 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Altınsoy tarafından okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları incelendi.Denetimlerin tüm okullarda devam edeceğini belirten Müdür Altınsoy, “Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kurslarımızın amaca hizmet etmesi açısından öğrencinin devamı önem arz etmektedir.

Destekleme ve yetiştirme kursları denetlendi

Adıyaman’ın Kahta Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Altınsoy tarafından okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları incelendi.
Denetimlerin tüm okullarda devam edeceğini belirten Müdür Altınsoy, “Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kurslarımızın amaca hizmet etmesi açısından öğrencinin devamı önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin eksik olduğu yanlarının tamamlanması açısından güzel bir fırsattır. Kurslarımızın verimli geçmesi için İdareci ve öğretmen arkadaşlarımızın en iyi şekilde çalıştığına inanıyorum” diye konuştu.

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