Destekleme ve yetiştirme kurslarıyla Türkiye birincisi oldu

"Düzenli bir hayat olunca başarı da arkasından geliyor. Okulda hocalarımı dinledim. Okulumuzda pansiyonda kaldım ve etütlere katıldım. Haftada iki, üç kez kendime vakit ayırdım, arkadaşlarım ile görüştüm. Destekleme ve yetiştirme kursları çok faydalı oldu. Dershane, geliş gidiş açısından benim için uygun değildi, okulun pansiyonunda kalıyordum. Pansiyonda kalmak, etütler ve öğretmenlerimin okul çıkışında verdiği kurslara katılmam açısından çok faydalı oldu. Özel derse ihtiyaç duymadım."

Kendisini çok bunaltmadan sınava hazırlandığını anlatan Şekerci, günde iki, üç saat düzenli şekilde ders çalıştığını söyledi.

Pursaklar Fen Lisesi öğrencisi Şekerci (18), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018 YKS'de eşit ağırlık puan türünde Türkiye birinciliği elde etti.

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık puan türünde Türkiye birincisi olan Kemal Şekerci, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) destekleme ve yetiştirme kurslarına katılarak sınava hazırlandığını, bu sayede özel derse ihtiyaç duymadığını belirtti.

- "Birinci olmak bana da sürpriz oldu"

Şekerci, başarılı bir eğitim hayatı olduğunu belirterek, "İlk 10'da olduğumu biliyordum. Birinci olmak bana da sürpriz oldu. Birinci olduğumu öğrendiğimde çok heyecanlandım. Annemle birbirimize sarıldık. Çok güzel bir his. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesini düşünüyorum. Üst düzey yönetici olmak istiyorum. Ekonomi alanında yüksek lisans yapmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Soydan Tefik Karahan da verdiği emeklerden ve başarısından dolayı öğrencisini tebrik etti.

Kemal Şekerci'den bu başarıyı beklediklerini ifade eden Karahan, "YKS'de ilk yüzde, ilk beş yüzde ve ilk binde birçok öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin hemen hemen hepsi devletin ücretsiz verdiği destekleme ve yetiştirme kursları ile bu başarıyı sağladı. Bu bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Okullarda bu kursu ücretsiz sağladığından dolayı Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

