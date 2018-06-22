DESTİCİ: 1 KASIM SEÇİMLERİNİN DE ÜZERİNE ÇIKMALIYIZ

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'daki oy hedefiyle ilgili olarak, "1 Kasım seçimlerinin de üzerine çıkmalıyız" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da Geredeliler Derneği'ni ziyaret etti. Destici, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarının başlangıcının çok üzerinde bir noktaya ulaştıklarını belirtti. "Gerekiyorsa 1 gün daha uykusuz kalacağız ama gece gündüz çalışacağız" diyen Destici, son dakikaya kadar rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.

Destici şöyle konuştu:

“Giderek yükselen bir grafik var. Yani başladığımız noktanın epey üzerindeyiz şu anda. Ama bunu zirveye taşımalıyız ve eğer inşallah Rabbim nasip ederse 1 Kasım'ın da üzerine çıkabilmeliyiz. Yani hedef bu olmalı. Onun için inşallah bu sinerji, bu enerji, bu inanç bu çalışma bu kardeşlik bu birlik beraberliğinde bereketi olacak buna inanıyorum. Dolayısıyla onu da başaracağımıza inanıyorum inşallah."

Cumhurbaşkanlığı yarışını Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazanacağını belirten Destici, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağlayacağına olan inancını dile getirdi.