Destici, Abdurrahim Karakoç'un kabrini ziyaret etti

- "CHP geleneğinde darbeci bir zihniyet var"

Mustafa Destici ise Abdurrahim Karakoç'un yazar ve şair kimliğinin yanı sıra bir fikir ve dava adamı olduğuna işaret ederek, "Anadolu insanının sıkıntılarını şiirleriyle gündeme getirirdi. Mazlumların sesi olmaya kendini adamış bir yol göstericimizdi." dedi.

Karakoç, babasının sevenlerinin her yıl katlanarak arttığını belirterek, bu ilginin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından şairin oğlu Enderhan Karakoç, duygularını dile getiren bir konuşma yaptı.

Destici, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un 6'ncı ölüm yılı dolayısıyla, Bağlum Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini, "Bu davranış, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tamamına yapılmış büyük bir hakarettir." şeklinde değerlendirdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini de değerlendiren Destici "CHP geleneğinde darbeci bir zihniyet var. Bildiğiniz gibi hala 1960 darbesinin arkasında duruyorlar. Daha dün 27 Nisan muhtırasının verildiği zamanlarda bile 'ordu göreve' yazılı pankartlarla geziyorlardı. Onlar askerimizin darbeci zihniyete sahip olmasını, onların istemediği hükümetlere müdahale etmesini bekliyorlar." diye konuştu.

Bir askerin cumhurbaşkanını alkışlamasında sorun bulunmadığını belirten Mustafa Destici, İnce'nin sözlerinin, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tamamına yapılmış büyük bir hakaret" olduğunu ifade etti.

Destici, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının yarın sona ereceğini de hatırlatarak, "Karne alacak tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Notları kırık öğrenciler üzülmesinler, ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmasınlar. Hepsinin telafisi mümkündür. Bütün öğrencilerimize iyi tatiller." şeklinde konuştu.

