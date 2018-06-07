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Destici, Abdurrahim Karakoç'un kabrini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "(Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözleri) Bu davranış, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tamamına yapılmış büyük bir hakarettir" - "Abdurrahim Karakoç, iyi bir yazar ve şair olmasının yanında, bir fikir ve dava adamıydı. Anadolu insanının sıkıntılarını şiirleriyle gündeme getirirdi. Mazlumların sesi olmaya kendini adamış bir yol göstericimizdi"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini, "Bu davranış, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tamamına yapılmış büyük bir hakarettir." şeklinde değerlendirdi.

Destici, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un 6'ncı ölüm yılı dolayısıyla, Bağlum Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından şairin oğlu Enderhan Karakoç, duygularını dile getiren bir konuşma yaptı.

Karakoç, babasının sevenlerinin her yıl katlanarak arttığını belirterek, bu ilginin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Mustafa Destici ise Abdurrahim Karakoç'un yazar ve şair kimliğinin yanı sıra bir fikir ve dava adamı olduğuna işaret ederek, "Anadolu insanının sıkıntılarını şiirleriyle gündeme getirirdi. Mazlumların sesi olmaya kendini adamış bir yol göstericimizdi." dedi.

- "CHP geleneğinde darbeci bir zihniyet var"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerini de değerlendiren Destici "CHP geleneğinde darbeci bir zihniyet var. Bildiğiniz gibi hala 1960 darbesinin arkasında duruyorlar. Daha dün 27 Nisan muhtırasının verildiği zamanlarda bile 'ordu göreve' yazılı pankartlarla geziyorlardı. Onlar askerimizin darbeci zihniyete sahip olmasını, onların istemediği hükümetlere müdahale etmesini bekliyorlar." diye konuştu.

Bir askerin cumhurbaşkanını alkışlamasında sorun bulunmadığını belirten Mustafa Destici, İnce'nin sözlerinin, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tamamına yapılmış büyük bir hakaret" olduğunu ifade etti.

Destici, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının yarın sona ereceğini de hatırlatarak, "Karne alacak tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Notları kırık öğrenciler üzülmesinler, ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmasınlar. Hepsinin telafisi mümkündür. Bütün öğrencilerimize iyi tatiller." şeklinde konuştu.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Abdürrahim Karakoç

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