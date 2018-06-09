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Destici, Aybüke ve Necmettin öğretmenleri andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 00:07 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici: - "Geçtiğimiz yıllarda Aybüke Yalçın öğretmenimiz Batman Kozluk'ta şehit edildi, Necmettin Yılmaz öğretmenimiz Tunceli'de şehit edildi. Onların sınıfları bugün buruktu, onların öğrencileri bugün hüzünlüydü ve doyasıya sevinerek karnelerini alamadılar" - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı: - "Baraj yüzde 50'nin üstü. Kendisini barajın üstüne çıkartacak olan her iktidar milletle kucaklaşacak. Öyle küçük, kabilevi birtakım siyasi anlayışlarla milleti kucaklamaktan uzak bir şekilde davranarak, entrikayla, kumpasla iktidar olunmayacak"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara milletvekili adayı Mustafa Destici, "Geçtiğimiz yıllarda Aybüke Yalçın öğretmenimiz Batman Kozluk'ta şehit edildi, Necmettin Yılmaz öğretmenimiz Tunceli'de şehit edildi. Onların sınıfları bugün buruktu, onların öğrencileri bugün hüzünlüydü ve doyasıya sevinerek karnelerini alamadılar." dedi.

AK Parti Ankara 3. bölge milletvekili adayı Tuna Koç'un Demetevler Vatan Caddesi üzerinde bulunan seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Destici, burada yaptığı konuşmada, eğitim öğretim döneminin bugün sona erdiğini, öğrencilerin karne heyecanı yaşadığını dile getirerek, gelecek eğitim öğretim yılının daha iyi olması temennisinde bulundu.

Eğitim öğretim süreci boyunca öğrenciler üzerine emek veren, alın teri döken öğretmenlere de teşekkür eden Destici, öğretmenlerin her şeyin en iyisine layık olduğunu belirtti.

Destici, öğretmenlere ne kadar değer verilirse, onların itibarı ne kadar yükseltilirse eğitimde de o kadar mesafe alınacağını ifade etti.

Bugün bazı okulların da hüzünlü olduğunu söyleyen Destici, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıllarda Batman'da ve Tunceli'de iki öğretmenimiz şehit edildi. Hain, katil PKK terör örgütü tarafından. Şimdi birileri onların liderine özgürlük istiyor. Birileri kahraman ordumuzun, kahraman komutanının apoletini söküp herhalde Demirtaş'a takacak. Herhalde bu yüzden apoleti sökmekten bahsediyor. Aybüke Yalçın öğretmenimiz Batman Kozluk'ta şehit edildi. Necmettin Yılmaz öğretmenimiz Tunceli'de şehit edildi. Onların sınıfları bugün buruktu, onların öğrencileri bugün hüzünlüydü ve doyasıya sevinerek karnelerini alamadılar. Çünkü Aybüke öğretmenin ve Necmettin öğretmenin acısı hala oradaki öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın yüreğinde ilk günkü gibi duruyor. Ben iki öğretmenimiz ve 35 yıl içerisinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen tüm öğretmenlerimize, tüm imamlarımıza, tüm Mehmetçiklerimize, tüm polislerimize, korucularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Rabbim acil şifalar versin."

"Hain ve katil PKK terör örgütünü ve onun bütün türevleri, onun önünde ve arkasındaki bütün güçleri, onun temsilcisi olan siyasi yapıları, onu destekleyen herkesi kınıyorum ve lanetliyorum." diyen Destici, PKK'yı meşru göstermeye çalışan ve onları destekleyenlerin, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapacaklarını ifade etti.

- "Ülkemiz kudretli olmak zorunda"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın ateş çemberi içinde olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye bölgesinde bir yıldız gibi parlamak zorunda. Sadece Türkiye'de yaşayan insanlar için değil bölgenin ve dünyanın bütün mazlumları için ülkemiz kudretli olmak zorunda." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'nin geleceğe doğru yürüyüşünde çok önemli bir sistem değişikliği olduğuna dikkati çeken Bostancı, şöyle konuştu:

"Baraj yüzde 50'nin üstü. Kendisini barajın üstüne çıkartacak olan her iktidar milletle kucaklaşacak. Öyle küçük, kabilevi birtakım siyasi anlayışlarla milleti kucaklamaktan uzak bir şekilde davranarak, entrikayla, kumpasla iktidar olunmayacak. Millet kucaklanacak, öyle iktidar olunacak. Buna, Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'de herkesin hep birlikte omuz omuza vermeye ihtiyacı var. Bu da siyasetin görevi olmalı. O yüzden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok önemli, o yüzden 24 Haziran seçimi önemli.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek AK Parti Ankara 3. bölge milletvekili adayı Koç'un seçim ofisinin açılışı yapıldı.

Açılışa AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri, milletvekili adayları ve çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Programın ardından katılımcılarla iftar yapıldı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa

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