Destici: Bedelliden gelecek para vatani görevini yapanlara ödensin

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin yüksek faizden mutlaka kurtulması gerektiğini belirterek, “Refah içinde yaşamanın yolu bundan geçmektedir” dedi. Dövizdeki artışı seçime yönelik bir manipülasyon olarak değerlendiren Destici, bedelli askerlik çıkması halinde elde edilecek gelirin vatani görevini yapanlara ödenmesini de teklif etti.

Mustafa Destici TGRT’de yayınlanan “Gündem Özel” programının konuğu oldu. Destici, döviz kurundaki artışın seçime yönelik manipülasyondan kaynaklandığını söyleyerek, “Bir operasyon var Türkiye’ye karşı. PKK’dan sonuç alamadılar, 15 Temmuz’dan sonuç alamadılar, Gezi’den sonuç alamadılar. Şimdi ekonomik olarak Cumhur İttifakı’nı, iktidarı, hükümeti, Cumhurbaşkanı’nı yıpratıp neticede seçimin sonucunu etkilemeye çalışıyorlar. Bu ahlaki değildir, gayri ahlakidir. Çünkü doların ya da dövizin bu kadar yükselmesini gerektirecek bir ekonomik kriz olmadı ki Türkiye’de. Ekonomik göstergelerde de böyle bir değişiklik olmadı. Bu tamamen seçime yönelik bir manipülasyon ama bu da durduruldu şu anda. Seçimden sonra da rayın yerine oturacağını ve işlerin yoluna gireceğini ümit ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı’nın hassasiyetle üzerinde durduğu konuyu ben de önemsiyorum. O da faiz meselesi. Türkiye, faizle mücadeleyi daha da kuvvetlendirmeli ve bunu mutlaka kazanmalıdır. Yüksek faizden kurtulmalıdır, yüksek enflasyondan kurtulmalıdır. Ekonomimizin önünün açılmasının, milletimizin daha yüksek refah payına ulaşmasının da yolu buradan geçmektedir. Biz ne yapıp edip bu faiz belasını yenmeliyiz ve bundan kurtulmalıyız” diye konuştu.