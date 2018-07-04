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Destici'den kaçırılan çocuklarla ilgili flaş açıklama: Sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, son günlerde artan 'kaybolan çocuk' haberleriyle ilgili "Sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi" ifadelerini kullandı.

Destici'den kaçırılan çocuklarla ilgili flaş açıklama: Sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarına ve gündemdeki diğer bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, AK Parti teşkilatlarıyla çok uyumlu, kardeşçe bir seçim süreci geçirdiklerini, sonuçta da Cumhur İttifakı'nın seçimlerden başarıyla çıktığını belirtti.

Destici, seçimlerin güvenli ve demokratik bir ortamda yapıldığını, milletin yüzde 90 civarında katkı göstererek demokrasiye olan inancını ve milli iradeye olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu, huzur ve güvene kavuşan Türkiye'nin bundan sonra barış ve kardeşlik içerisinde yoluna devam edeceğini söyledi.

'SANKİ PLANLI YAPILIYOR'

Son günlerde gündem oturan, çocuklara yönelik istismar ve şiddet olaylarına da değinen Destici, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın kaçırılarak öldürülmesi, ölüme terk edilmesi, tacize ve tecavüze uğraması, gerçekten bunlar dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Sanki bir yerlerden düğmeye basılmış ve bunlar planlı bir şekilde yapılıyor gibi toplumun belli kesimlerinde bir kanaat oluşmuştur. Eğer bunun arkasında bir plan varsa, bunlar bir merkezden yönetilip, eğer planlı bir şekilde yapılıyorsa, bunun da mutlaka ortaya çıkarılması, Türkiye, Türk milleti ve çocuklarımız üzerinde oynanan oyunların mutlaka ama mutlaka cevabının en şiddetli şekilde verilmesi gerekir."

Destici, BBP olarak idamla ilgili yasanın kaldırılmasının yanlış olduğu ve geri getirilmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını anımsatarak, konuyu TBMM gündemine getireceklerini söyledi.

BAŞKAN YARDIMCILIĞI TEKLİFİ EDİLDİ Mİ?

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, "Size başkan yardımcılığı teklifi geldi mi? Gelirse tavrınız ne olur?" ve "Başbakan Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanı olabileceği konuşuluyor. Sizin tavrınız ne olur?" şeklindeki sorular üzerine, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanlığı ile ilgili henüz bize ulaşan bir bilgi olmadı ama önümüzdeki günlerde bu işin konuşulacağını düşünüyorum. Benim kabinede ya da başka bir görevde yer almam şu anda bizim gündemimizde değil, benim de böyle bir talebim yok. Ben şu anda BBP 'yi TBMM'de temsil ediyorum, inşallah niyetim ve arzum da bu temsili devam ettirmek.

'YEREL SEÇİMLER ERKENE ALINMALI'

Bizim BBP olarak şöyle bir önerimiz var, yerel seçimlerle ilgili onu da bugün söylemiyoruz, biz 2009'dan beri yerel seçimlerin mart ayında yapılmasını doğru bulmuyoruz, kış şartlarında yapılmasını doğru bulmuyoruz. Seçimlerin daha rahat bir ortamda yapılmasını arzu ediyoruz, bu anlamda yerel seçimlerin sonbahara alınması noktasında bir görüşümüz var."

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Mustafa Destici BBP Büyük Birlik Partisi kaybolan çocuk erken seçim başkan yardımcılığı

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