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Destici: Son terörist yok edilene kadar PKK ile topyekûn mücadele sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

 Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, terör yuvalarının birer birer yok edileceğini, sıranın Kandil’e geldiğini söyledi.

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, terör yuvalarının birer birer yok edileceğini, sıranın Kandil’e geldiğini söyledi. Destici, son terörist yok edilene kadar PKK ile topyekûn mücadelenin süreceğini kaydetti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmalarını Güdül, Beypazarı ve Ayaş’ta sürdürdü. Destici, partisinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun, “terörle topyekûn mücadele şart” şeklindeki sözünün haklılığının, bugün daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

“İnşallah kısa zamanda Kandil de PKK’dan temizlenecek ve daha sonra Sincar da, Mahmur da PKK’dan temizlenecek. Bu mücadele sonuna kadar verildiğinde, hem içerde, hem dışarda Allah’ın izniyle hiçbir terörist kalmayacak. Rahmetli Muhsin başkanımızın, ‘Terörü yeneceksek, terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn mücadele etmemiz gerekir’ diyordu. Ne kadar haklı olduğunu bugünlerde anlıyoruz. Dağdaki ile de, şehirdeki ile de, belediyedeki ile de, meclise girmişse oradaki ile de mücadele edilecek. Siz bakmayın her ne kadar birileri bugün gidip PKK’nın sözcülerini, Demirtaş’ı hapishanede ziyaret etseler de, birileri çıkıp Kürtçe eğitimden, özerklikten bahsetseler de, bu Müslüman büyük Türk Milleti, Kürt’ü, Türkmen’i, Çerkes’i, Laz’ı, Alevi’si, Sünni’si asla teröre, PKK’ya ve onların uzantılarına müsaade etmeyecek. Türkiye’yi böldürmeyeceğiz, milleti böldürmeyeceğiz Allah’ın izniyle.”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmalarını Ankara 3. bölgede sürdürdü. Güdül ve Beypazı’nda esnafı ziyaret eden, halkla kucaklaşan Destici, AK Parti Güdül İlçe Başkanlığı’nın yanı sıra Millet İttifakı Seçim İrtibat Merkezi’ne uğrayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nı ziyaret eden Mustafa Destici, merhum liderin Mamak Cezaevi’ndeyken yazdığı “Üşüyorum” adlı şiirini okudu.

Destici, daha sonra Ayaş Ziraat Odası’nın düzenlediği iftar programına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Destici'nin konuşması

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