HABER

Destici: Terör örgütlerinin amacı seçimi kana bulamaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 10:46 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Suruç'taki saldırıyı kınayarak, "Bir kısım hainlerin, terör örgütü üyelerinin ve yandaşlarının amacı zaten bu seçim sürecini kana bulamaktır, provokatif eylemler yapmaktır, karıştırmaktır ülkeyi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Suruç'taki saldırıyı kınayarak, "Bir kısım hainlerin, terör örgütü üyelerinin ve yandaşlarının amacı zaten bu seçim sürecini kana bulamaktır, provokatif eylemler yapmaktır, karıştırmaktır ülkeyi. İnşallah bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındaki güçler en kısa zamanda yakalanır ve hukuk önüne çıkarılır" dedi.

Mustafa Destici , bayram namazını Ankara'daki Tacettin Sultan Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan Destici, Ramazan Bayramı'nın Türk ve İslam aleminin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını diledi.
24 Haziran seçim sürecinde herkesin eleştirilerini yapacağını ve kendisini anlatacağını belirten Destici, "Ancak kamplaştırıcı, ayrıştırıcı söz ve davranışlardan uzak durmamız lazım" dedi. Destici, seçim sürecinin güzel bir atmosferde geçtiğini, ancak dün Suruç'ta seçim çalışması yapan AK Partililere karşı "provokatif" bir saldırı olduğunu ifade etti. Mustafa Destici şöyle konuştu: "Ben evvela bu saldırıyı yapanları ve arkasındaki güçleri nefretle kınadığımı ve lanetlediğimi ifade etmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda bunların failleri arkasındaki güçlerle birlikte bulunur, hukuk önüne çıkarılırlar ve hak ettiği cezayı da alırlar. Şanlıurfa'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar niyaz ediyorum."

Destici, bu tür saldırıların milletin birlik ve beraberliğine asla zarar veremeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Bu tür saldırılar birliğimize beraberliğimize asla ve kat'a zarar veremeyecektir ve mutlaka inanıyorum ki bu saldırıyı gerçekleştirenler de hak ettiği cezayı alacaktır. Bundan sonra milletimizin her bir ferdinin, Türkiye'nin her coğrafyasındaki bütün kardeşlerimizin sakin olması, bu tür provokasyonlara gelmemesi gerekiyor. Bir kısım hainlerin, terör örgütü üyelerinin ve yandaşlarının amacı zaten bu seçim sürecini kana bulamaktır, provokatif eylemler yapmaktır, karıştırmaktır ülkeyi. Biz bugünlere kadar bu tuzağa düşmedik. Kürt ,Türkmen, Çerkez, Laz, Boşnak, Alevi , Sünni bu topraklarda birlikte yaşadık yine birlikte yaşayacağız ve inşallah hep birlikte el ele vererek terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn mücadele ederek terör belasından da önümüzdeki süreçte kurtulacağımıza yürekten inanıyorum."
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, daha sonra cami avlusunda bulunan Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Görüntü dökümü
-Destici'nin konuşması
-Detaylar

ANKARA, (DHA)

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Köyde, küskünleri barıştıran bayram geleneğiKöyde, küskünleri barıştıran bayram geleneği
Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdiKemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

İlginizi Çekebilir

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

Kemal Kılıçdaroğlu Suruç'ta inceleme için milletvekili görevlendirdi

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Son dakika! TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.