Destici: Terör örgütlerinin amacı seçimi kana bulamaktır

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Suruç'taki saldırıyı kınayarak, "Bir kısım hainlerin, terör örgütü üyelerinin ve yandaşlarının amacı zaten bu seçim sürecini kana bulamaktır, provokatif eylemler yapmaktır, karıştırmaktır ülkeyi. İnşallah bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındaki güçler en kısa zamanda yakalanır ve hukuk önüne çıkarılır" dedi.

Mustafa Destici , bayram namazını Ankara'daki Tacettin Sultan Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan Destici, Ramazan Bayramı'nın Türk ve İslam aleminin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını diledi.

24 Haziran seçim sürecinde herkesin eleştirilerini yapacağını ve kendisini anlatacağını belirten Destici, "Ancak kamplaştırıcı, ayrıştırıcı söz ve davranışlardan uzak durmamız lazım" dedi. Destici, seçim sürecinin güzel bir atmosferde geçtiğini, ancak dün Suruç'ta seçim çalışması yapan AK Partililere karşı "provokatif" bir saldırı olduğunu ifade etti. Mustafa Destici şöyle konuştu: "Ben evvela bu saldırıyı yapanları ve arkasındaki güçleri nefretle kınadığımı ve lanetlediğimi ifade etmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda bunların failleri arkasındaki güçlerle birlikte bulunur, hukuk önüne çıkarılırlar ve hak ettiği cezayı da alırlar. Şanlıurfa'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar niyaz ediyorum."