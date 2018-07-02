Destici: Yerel seçimler bizce erkene alınabilir, alınması çok doğrudur

Nursima KESKİN/ANKARA ,(DHA)- MECLİSE kayıt yaptıran BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerin erkene alınacağına ilişkin açıklamaların sorulması üzerine, "Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur. Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor. Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünden 9 yıl sonra BBP'nin Mecliste temsil imkanını bulduğunu söyleyen Mustafa Destici, "Bugün Meclise Mustafa Destici girmedi, BBP girdi. BBP temsil ediliyor Mecliste. İşim zor, yüküm ağır. Bunun farkındayım. Hem camiamıza karşı, Alperen kardeşlerimize, milletimize karşı büyük sorumluluğum var. BBP Ankara Milletvekiliyim. Şu an itibarıyla BBP, TBMM'de temsil edilmeye başladı" dedi.

Mustafa Destici erken seçim iddialarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

“Yerel seçimlerin erkene alınmasını 2009'dan beri savunuyoruz. Bugüne kadar çoktan alınması gerekiyordu ama maalesef geçmiş dönemlerdeki Meclis, bu anlamda irade ortaya koymadı. Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur. Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor. Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum. Hem de Türk milletimiz, 24 Haziran seçimlerinde bir irade koydu, bunun yansımasını da yerel seçimlerde göreceğimize inanıyorum."