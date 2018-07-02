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Destici: Yerel seçimler bizce erkene alınabilir, alınması çok doğrudur

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:38 | Son Güncelleme

MECLİSE kayıt yaptıran BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerin erkene alınacağına ilişkin açıklamaların sorulması üzerine, "Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur.

Nursima KESKİN/ANKARA ,(DHA)- MECLİSE kayıt yaptıran BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerin erkene alınacağına ilişkin açıklamaların sorulması üzerine, "Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur. Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor. Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünden 9 yıl sonra BBP'nin Mecliste temsil imkanını bulduğunu söyleyen Mustafa Destici, "Bugün Meclise Mustafa Destici girmedi, BBP girdi. BBP temsil ediliyor Mecliste. İşim zor, yüküm ağır. Bunun farkındayım. Hem camiamıza karşı, Alperen kardeşlerimize, milletimize karşı büyük sorumluluğum var. BBP Ankara Milletvekiliyim. Şu an itibarıyla BBP, TBMM'de temsil edilmeye başladı" dedi.
Mustafa Destici erken seçim iddialarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:
“Yerel seçimlerin erkene alınmasını 2009'dan beri savunuyoruz. Bugüne kadar çoktan alınması gerekiyordu ama maalesef geçmiş dönemlerdeki Meclis, bu anlamda irade ortaya koymadı. Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur. Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor. Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum. Hem de Türk milletimiz, 24 Haziran seçimlerinde bir irade koydu, bunun yansımasını da yerel seçimlerde göreceğimize inanıyorum."

'TECAVÜZCÜ, SAPIKLAR İÇİN İDAM CEZASI'
Mustafa Destici, tecavüz edildikten sonra ya da edilmeden öldürülen çocuklara bunu yapanların hak ettiği cezayı alması gerektiğini savunduklarını bildirerek şöyle dedi:
"Bunun karşılığı idam. BBP'nin ilk yasama dönemi başladığında TBMM'de gündeme getireceği konu bu olacaktır. Küçük yaştaki çocuklarımızı, genç kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezası. Mehmetçiğimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı, öğretmenlerimizi katleden teröristler için idam cezasının mutlaka geri getirilmesi lazım. BBP olarak bunun öncülüğünü yapacağız. 2 milyon imzamız TBMM Dilekçe Komisyonunda bekliyor. Onu canlandıracağız, Meclis gündemine getireceğiz."

'KEŞKE TÜRKİYE BU HADİSEYİ YAŞAMASAYDI'
Mustafa Destici, Madımak olaylarının 25'inci yılı olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:
"Aradan 25 yıl geçmesine rağmen üzüntümü bir kere daha ifade ediyorum. Keşke Türkiye, bu hadiseyi yaşamasaydı. Maalesef Türkiye, 1980 öncesi de bu tür provokasyonlarla karşı karşıya kaldı. Bir Alevi-Sünni kavgası çıkarılmak istendi. Milletimiz buna düşmedi, bundan sonra da düşmeyecek. Onların acısı bizim de yüreğimizde. Ailelerine, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Sivas bizim söğüdümüz. Sivas'ımızın böyle bir hadiseyle anılmasını reddediyorum. BBP, o gün 33 canı kurtardı. Bunların içinde Arif Sağ da vardı. BBP'ye geçerek canlarını kurtardılar. Bu tür olayların üstünün kapatılmaması lazım, kimler provoke etti, kimler bu olaya karıştığının ortaya konulması lazım. Çünkü öbür taraftan haksız yere itham edilenler, yıllardır cezaevinde yatanlar var. Bütün mağduriyetlerin giderilmesi lazım. Bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması lazım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-mustafa Destici açıklamaları

KJ:Haber-Kamera:Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)

GÖRÜNTÜLER 'Destici milletvekili kaydını yaptırdı' BAŞLIĞI İLE GEÇİLDİ

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