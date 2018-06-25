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Destici'den Bahçeli'ye tebrik telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:24 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Destici, MHP Lideri Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

BBP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Destici'nin MHP Lideri Bahçeli'yi telefonla arayarak, milletvekili olmasından dolayı tebrik ettiği bildirildi.

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24 haziran BBP Devlet Bahçeli MHP Mustafa Destici seçim

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