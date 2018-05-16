Destici'den Filistin Büyükelçisi'ne ziyaret

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'ya dayanışma ziyaretinde bulundu.
Destici ve beraberindeki heyet, Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Yaklaşık 30 dakika süren ziyaretinin ardından Destici ve Mustafa, basın mensuplarına açıklama yaptı.
Kardeş Filistin halkının her zaman yanında olduklarını açıklayan Destici, Filistinlilere karşı adeta bir soykırım yapan İsrail devletini lanetlediğini belirtti.
Saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifa dileyen Destici, şunları söyledi:
"Biz Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Aynı günde ABD'nin büyükelçilik binasını Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararını da reddediyoruz. Bir an önce ABD'nin bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Şu anda rüzgar tersten esiyor ama ben inanıyorum ki rüzgarın bizim yanımızda da estiği günler Allah'ın izni ile gelecektir ve o zaman bu katliamları yapanlar, bu yanlışı yapanlar da hak ettikleri cezayı bulacaktır. Hiç kimse unutmasın, eğer bir yerde bir ateş yakıyorsanız, o ateş gelir bir gün sizin evinizi de yakar. Filistin'de yakılan bu ateş, hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bütün İsrail'i de yakacaktır, gün gelecek onları da kavuracak, Amerika'yı da yakacaktır ve bugün buna sessiz kalarak, onay veren bütün bu batılı hissiz ülkelerini de onların sorumlularını da yakacaktır."
Destici, İslam aleminden Filistin konusunda beklenti içinde olduklarını vurgulayarak, "Türkiye, bu konuda üzerine düşeni Cumhurbaşkanı nezdinde başlatmıştır, en sert ve ciddi tepkiyi vermiştir, gerekiyorsa ABD olmak üzere, yeni bir sayfa açacağını da çok net bir şekilde ifade etmiştir. İsrail ile bundan sonra ilişkiler herhalde dün olduğu gibi de olmayacaktır. Bu konuda en net adımı atan ülkelerin başında da Türkiye gelmektedir." diye konuştu.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) da toplantıya çağrıldığını anımsatan Destici, cuma günü bu toplantıdan ciddi kararlar çıkmasını beklediklerini, yapılacak bütün eylemlere katılacaklarını, destek vereceklerini, kendilerinin de protesto düzenleyeceklerini ifade etti.
Dectici, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını, zulüm bitene kadar da yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek şunları kaydetti:
"Filistin davası, sadece Filistinlilerin davası değildir, Kudüs, sadece Filistinlilerin sorumluluğu altında değildir, bütün Müslümanların sorumluluğu altındadır. Bugün Kudüs'e sessiz kalırsak yarın İstanbul'u konuşmak zorunda kalırız. İslam beldelerinin başka merkezilerini konuşmak zorunda kalırız. Gün, birlik, beraberlik, dayanışma günü. Siyonist İsrail'in yanında duran ve eli açıkça söylüyorum Müslüman kanına bulaşmış olan ABD Başkanı Trump'tan da hesap sorulmalıdır."
- Türkiye, her zaman Filistin'in yanında
BBP'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa ise BBP Genel Başkanı Destici'nin Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmek için geldiğini aktardı. Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu belirten Mustafa, "Bu ziyaretler ve bu dayanışma, bizim için çok önemlidir, halkımıza destek verir, yıkmak isteyen güçlere karşı yalnız değildir, tek değildir." dedi.
Filistin ve Türkiye arasındaki dayanışmanın yeni olmadığına, iki ülkenin çok köklü bir ortak geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Mustafa, "Aynı hendekte yer alıyoruz, aynı safta yer alıyoruz ve aynı değerleri taşıyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, bu dayanışmanızı hem halkımıza hem de yetkililerimize aktaracağız." ifadelerini kullandı.
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum