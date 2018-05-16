Destici'den Filistin Büyükelçisi'ne ziyaret

"Biz Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Aynı günde ABD'nin büyükelçilik binasını Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararını da reddediyoruz. Bir an önce ABD'nin bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Şu anda rüzgar tersten esiyor ama ben inanıyorum ki rüzgarın bizim yanımızda da estiği günler Allah'ın izni ile gelecektir ve o zaman bu katliamları yapanlar, bu yanlışı yapanlar da hak ettikleri cezayı bulacaktır. Hiç kimse unutmasın, eğer bir yerde bir ateş yakıyorsanız, o ateş gelir bir gün sizin evinizi de yakar. Filistin'de yakılan bu ateş, hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bütün İsrail'i de yakacaktır, gün gelecek onları da kavuracak, Amerika'yı da yakacaktır ve bugün buna sessiz kalarak, onay veren bütün bu batılı hissiz ülkelerini de onların sorumlularını da yakacaktır."

Kardeş Filistin halkının her zaman yanında olduklarını açıklayan Destici, Filistinlilere karşı adeta bir soykırım yapan İsrail devletini lanetlediğini belirtti.

Destici, İslam aleminden Filistin konusunda beklenti içinde olduklarını vurgulayarak, "Türkiye, bu konuda üzerine düşeni Cumhurbaşkanı nezdinde başlatmıştır, en sert ve ciddi tepkiyi vermiştir, gerekiyorsa ABD olmak üzere, yeni bir sayfa açacağını da çok net bir şekilde ifade etmiştir. İsrail ile bundan sonra ilişkiler herhalde dün olduğu gibi de olmayacaktır. Bu konuda en net adımı atan ülkelerin başında da Türkiye gelmektedir." diye konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) da toplantıya çağrıldığını anımsatan Destici, cuma günü bu toplantıdan ciddi kararlar çıkmasını beklediklerini, yapılacak bütün eylemlere katılacaklarını, destek vereceklerini, kendilerinin de protesto düzenleyeceklerini ifade etti.

Dectici, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını, zulüm bitene kadar da yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Filistin davası, sadece Filistinlilerin davası değildir, Kudüs, sadece Filistinlilerin sorumluluğu altında değildir, bütün Müslümanların sorumluluğu altındadır. Bugün Kudüs'e sessiz kalırsak yarın İstanbul'u konuşmak zorunda kalırız. İslam beldelerinin başka merkezilerini konuşmak zorunda kalırız. Gün, birlik, beraberlik, dayanışma günü. Siyonist İsrail'in yanında duran ve eli açıkça söylüyorum Müslüman kanına bulaşmış olan ABD Başkanı Trump'tan da hesap sorulmalıdır."