Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin olağanüstü kurultayında aday olmayacağına yönelik açıklamasına ilişkin, "Meral Hanımın devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Seçimlerden sonra oluşan başarısızlık algısının aksine Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum." dedi.
Destici, BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Atina'da meydana gelen orman yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı dileyen Destici, "Aramızdaki siyasi meselelerin komşuluk ilkelerine engel olmaması gerekir. Yunan halkının acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Destici, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen bedelli askerlik yasa teklifini adil bulmadığını belirterek, ödenecek bedelin gelir düzeyine göre belirlenmesi gerektiğini, bu konuda kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu söyledi.
İYİ Parti'de Meral Akşener'in kongre kararı alıp aday olmayacağını açıklaması üzerine açıklamalarda bulunan Destici, "Diğer partilerin iç işleri hakkında yorum yapmanın etik olduğunu düşünmüyorum ama Meral Hanımın kongrede aday olacağı ve devam edeceği kanaatindeyim. Devam etmesi gerektiğine de inanıyorum. Seçimlerden sonra oluşan başarısızlık algısının aksine Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum." diye konuştu.
Kerkük'teki terör saldırılarına ilişkin de değerlendirmeler yapan Destici, Irak'ta Türkmenlere yönelik terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin bulunduğuna işaret ederek, görüşme yaptığı Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşat Salihi'nin, varlıklarını sürdürebilmek adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha güçlü bir sahiplenme beklediklerini söylediğini aktardı. Destici, "Biz bu konuların sürekli gündemde tutulması ve soydaşlarımızın güvenliği için çaba göstereceğiz." dedi.
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