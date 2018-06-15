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Destici'den Ramazan Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 00:34 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Bayram demek, hatırlamak demektir. Ananelerimizin, geleneklerimizin yaşatılması için bu özel günler birer vesiledir. Bu yüzden örf ve adetleri unutmadan büyüklerimizin gönüllerini hoş edelim" - "Bayram, paylaşmak demektir. Gönüllerimiz gibi kapılarımızı da birbirimize açalım. Avrupa'daki ve dünyanın dört yanına dağılmış durumdaki tüm aziz vatandaşlarımızla dayanışma duygusu içerisindeyiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bayram demek, hatırlamak demektir. Ananelerimizin, geleneklerimizin yaşatılması için bu özel günler birer vesiledir. Bu yüzden örf ve adetleri unutmadan büyüklerimizin gönüllerini hoş edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, yayımladığı mesajında, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın huzur, esenlik ve bereket getirmesini diledi.

Dış güçlerin maşası tüm terör örgütlerine karşı milletin tek vücut olmasını isteyen Destici, "Eli kanlı teröristlere karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçik'imize hepinizden dua istiyorum." ifadesini kullandı.

Destici, yüreklerinin Kudüs'ten Doğu Türkistan'a bütün Türkler ve Müslümanlarla beraber olduğunu, Türkiye'nin onları asla yalnız bırakmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bayram demek, hatırlamak demektir. Ananelerimizin, geleneklerimizin yaşatılması için bu özel günler birer vesiledir. Bu yüzden örf ve adetleri unutmadan büyüklerimizin gönüllerini hoş edelim. Başta peygamberimiz olmak üzere, Türk-İslam ülküsü için yaşamış ve ebediyete göç etmiş olanlar ile bu uğurda hayatlarını feda eden şehitlerimizin ruhları için Rabbimize bu mübarek günde dua edelim. Bayram paylaşmak demektir. Gönüllerimiz gibi kapılarımızı da birbirimize açalım. Avrupa'daki ve dünyanın dört yanına dağılmış durumdaki tüm aziz vatandaşlarımızla dayanışma duygusu içerisindeyiz. Bunu hissetsinler, ayrı, gayrı değiliz. Bu bayram da hep birlikteyiz."

Bayram sevincini hep beraber yaşayabilmek için vatandaşların trafikte dikkatli ve sabırlı olmaları uyarısında bulunan Destici, yüce Allah'tan evveli rahmet, ortası bereket, sonu mağfiret olan mübarek ramazan ayına tekrar ulaşmayı diledi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Destici'den Ramazan Bayramı mesajı

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