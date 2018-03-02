Destici'den şehit askerler için başsağlığı mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu mübarek cuma gecesi şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere, Genelkurmay Başkanımızın şahsında tüm silahlı kuvvetler mensuplarımıza, kahraman silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Destici, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Afrin Hac Bilal köyü Keltepe mevkisinde YPG/PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehitlerin ve yaralıların olduğunu üzüntüyle öğrendiğini kaydeden Destici, "Öncelikle bu mübarek cuma gecesi şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere, Genelkurmay Başkanımızın şahsında tüm silahlı kuvvetler mensuplarımıza, kahraman silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Teröristlerle girilen çatışmada cesurca çatışarak yaralanan gazilere de Allah'tan acil şifalar dileyen Destici, "Afrin başta olmak üzere bölgeyi teröristlerden temizlemek için cansiparane yiğitçe mücadele eden güvenlik güçlerimize Allah'tan başarılar ve muzafferiyetler diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcıları olsun." temennisinde bulundu.
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