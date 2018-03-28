Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

Çiftlik Bank skandalı sonrası durumu el koyan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank benzeri pek çok şirket olduğunu açıklamıştı. Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir'in yakalandığı öğrenildi. Şimdi de kullanıcılarına bilgisayarlarını açık tutarak para kazanmayı vadeden Detay Maxinet gündeme geldi.

ERİŞİME KAPATILMASI İÇİN BAŞVURULACAK!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Detay Maxinet ile ilgili raporunu tamamladı ve sonuç olarak kuluş hakkına suç duyurusunda bulunacağı açıklandı. BTK'ya da Detay Mexinet'in sitesine erişimin kapatılması için başvurulacak.

Şu an Detay Maxinet sitesine girilince kullanıcılar "Site yenileniyor" mesajı ile karşılaşıyorlar.

DETAY MEXİNET NEDİR?

Sitenin hakkımızda bölümünde şirket sistemlerinin %100 hukuksal olduğunu ifade ediyor. Siteye yer alan açıklamaya göre Detay Telekom LTD ŞTİ firması Ağustos 202'de 550 bin TL yatırıl ile Mobil bilişim teknolojileri alanında hizmet vermek üzere kurulmuş

BİLGİSAYARI AÇIK TUTARAK PARA KAZANMA

Firma sunduğu üyelik paketlerini satın alanlardan bilgisayarlarını günde 8 saat açık tutmalarını istiyor ve bunun karşılığında aylık 120 yıllık da 1460 dolar gelir vaad ediyor. Sistem, yeni üye kazandıranlara da belli bir kazanç vaat ediyor. Sisteme üye olan her bir üye, yeni kişileri üye yaparak kendisine ekip kurabiliyor.