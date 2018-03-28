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Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 10:23 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank benzeri organizasyonlarla ilgili skandallarına her geçen bir yenisi ekleniyor. Çiftlik Bank ve Anadolu Farm'dan sonra bu sefer Detay Maxinet gündeme geldi Peki Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet üyelerinden nasıl para topladı? Erişime kapatılması için harekete geçilen Detay Maxinet için suç duyurusu da yapılacak!

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

Çiftlik Bank skandalı sonrası durumu el koyan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank benzeri pek çok şirket olduğunu açıklamıştı. Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir'in yakalandığı öğrenildi. Şimdi de kullanıcılarına bilgisayarlarını açık tutarak para kazanmayı vadeden Detay Maxinet gündeme geldi.

ERİŞİME KAPATILMASI İÇİN BAŞVURULACAK!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Detay Maxinet ile ilgili raporunu tamamladı ve sonuç olarak kuluş hakkına suç duyurusunda bulunacağı açıklandı. BTK'ya da Detay Mexinet'in sitesine erişimin kapatılması için başvurulacak.

Şu an Detay Maxinet sitesine girilince kullanıcılar "Site yenileniyor" mesajı ile karşılaşıyorlar.

detay-maxinet-site-yenileme

DETAY MEXİNET NEDİR?

Sitenin hakkımızda bölümünde şirket sistemlerinin %100 hukuksal olduğunu ifade ediyor. Siteye yer alan açıklamaya göre Detay Telekom LTD ŞTİ firması Ağustos 202'de 550 bin TL yatırıl ile Mobil bilişim teknolojileri alanında hizmet vermek üzere kurulmuş

BİLGİSAYARI AÇIK TUTARAK PARA KAZANMA

Firma sunduğu üyelik paketlerini satın alanlardan bilgisayarlarını günde 8 saat açık tutmalarını istiyor ve bunun karşılığında aylık 120 yıllık da 1460 dolar gelir vaad ediyor. Sistem, yeni üye kazandıranlara da belli bir kazanç vaat ediyor. Sisteme üye olan her bir üye, yeni kişileri üye yaparak kendisine ekip kurabiliyor.

3 AYDIR İNCELENİYOR

Özelikle geçen yıl, büyüyen sistem nedeni ile şikâyetler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da ulaşınca hareket geçildi. Bakanlık müfettişleri 3 aydır mercek altına aldıkları şirket ile ilgili hazırladıkları raporu tamamladı. Sistemin bir tür saadet zinciri olduğu belirtilen rapor sonrası bu hafta savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre şirketin sitesinin erişime kapatılması için BTK'ya da yazı yazılacak.

SAADET ZİNCİRİ DEĞİL

Detay Telekom'un sahibi Alper Tetiker ise, faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde olduğunu söyledi. Tetiker, bakanlık müfettişlerinin geçen Şubat ayında şirket merkezine geldiğini belirterek, hazırlanan raporun sonucundan haberdar olmadığını aktardı. Tetiker, bir dizişirkete hizmet verdiklerini kaydederek, yürüttükleri faaliyetin saadet zinciri olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığı görüşünü aktardı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Detay Maxinet kapatılmadı.Bir sürü insan bu işten kazanç sağlıyor ve siz var olmayan hayali olumsuzluklarla şirkete zarar vermeye çalışıyorsunuz.Bence artık susup normal rutin haberlerle ilgilenme vaktiniz geldi..BİTMEDİ VE DEVAM EDECEK..bunu da zamanla herkes görecek..
Şimdi akla şu soru geliyor devlet yetkilileri ne ile meşgul, mesailerinde ne yapıyorlar bunu araştırmak lazım,asker hakim savcı...bunlar hariç diyelim. bakan müsteşar denetleme organları...mesela gece hastanelere giren vali bakan var mı yada okulları habersiz dolaşan milli eğitim müd. yada esnafı dolaşan bir maliye bakanı gibi.. mesela neden olmasın,girin adamın derdini bi dinleyin. siftah yapamadan akşam kapatmışsa sizde evinize gitmeyin ofisinizde yatın kalkın. biz hak etmemişsek sizde hak etmeyin, valla cumaya gitmenizden bin kat iyi. sülükleri böylece iyi fark edersiniz.zamdan kan kalmadı
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