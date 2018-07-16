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DEÜ'de devir teslim töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nükhet Hotar, görevini Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'ten devraldı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Kendisi devlet tecrübesiyle, bilgisiyle, yöneticilik tecrübesiyle üniversitemizde inşallah çağ atlatacak diyorum" - Prof. Dr. Nükhet Hotar: - "FETÖ'ye ve teröre sıfır toleranslıyız. Bunun dışında her türlü çalışmaya bilimsel özgürlük çerçevesinde destek olmaya da sonuna kadar hazırız"

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nükhet Hotar görevini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törenle Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'ten devraldı.

Pakdemirli, DEÜ Rektörlük binasında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, çiçeği burnunda bir bakan olarak hafta sonu İzmir'de yoğun bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Hotar ile uzun yıllara dayanan bir dostluklarının olduğunu ve göreve gelmesinin ardından tebrik ettiğini belirten Pakdemirli, "Benim için Dokuz Eylül'ün ayrı bir manası var. Kuruluşunda, Kurucu Rektör Yardımcısı olarak rahmetli babam Ekrem Pakdemirli var. Çimentosunda onun da bir miktar harcı vardı. Ondan dolayı duyguluyum." dedi.

Eşinin de Dokuz Eylül Üniversitesi çalışanı olduğunu aktaran Pakdemirli, Erdal Çelik'in kısa dönem rektörlük yapmasına rağmen kurumda huzur ve bilimsel ortamın geliştirilmesi açısından çok faydalı işler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bakan Pakdemirli, Nükhet Hotar için "Kendisi devlet tecrübesiyle, bilgisiyle, yöneticilik tecrübesiyle üniversitemizde inşallah çağ atlatacak diyorum." ifadelerini kullandı.

- Öğrencilikten rektörlüğe

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar da 1980'de öğrenciliğe, 1985'de akademik hayata başladığı Dokuz Eylül Üniversitesinde 2002'de profesör olduğunu, siyasete geçtikten sonra akademik hayatına bir süre ara verdiğini anlattı.

Kendi üniversitesinde böyle bir görev almanın onurunu, gururunu ve heyecanını yaşadığını dile getiren Prof. Dr. Hotar, bu noktada kendisine destek sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere herkese teşekkür etti.

Hotar, şöyle konuştu:

"Bu görevlere gelirken dışardan, tepeden gözükse de ciddi araştırmalar, çalışmalar yapılıyor, ondan sonra bu görevler veriliyor. Allah mahcup etmesin. Mahcup olmamak için üniversite ailemizin her türlü personelinin, öğrencilerimizin el birliğiyle tek bir hedefinin olması üniversitemizin evrensel, üniversite kuralları çerçevesinde ulusal ve uluslararası boyutta yükseltilmesinde çalışması gerekir. Hepimizin ortak hedefinin bu olması lazım. Bu ortak hedef için de ben üniversitemizin tüm kaynaklarını, tüm imkanlarını destek olarak vermeye hazırım."

Bu yolda Türkiye'deki üniversitelerin verebileceği en fazla imkanı vermeye çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Hotar, şunları kaydetti:

"Birkaç noktada hassas olduğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Bizim devletimize, milletimize ve devlet büyüklerimize saygı noktasında geleneğimiz, göreneğimiz, inançlarımız bizi destekliyor. O noktada hepimizin bir duruşu olacağına inanıyorum. Bunun dışında tüm personel ve öğrencilerimiz için FETÖ'ye ve teröre sıfır toleranslıyız. Bunun dışında her türlü çalışmaya bilimsel özgürlük çerçevesinde destek olmaya da sonuna kadar hazırız. Kapımız herkese açık olacak. Üniversitenin ses veren, ülkenin kazanımlarına katkı sağlayacak, yol gösterecek projeler ve söylemlerle öncü olmasını sağlayacağız."

Görevini Prof. Dr. Hotar'a devreden Prof. Dr. Erdal Çelik de görevi süresince kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Sancılı bir dönemi güzel bir şekilde atlattıklarını söyleyen Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesinin bir marka olduğunu, Hotar ile bunun daha iyi seviyelere geleceğine inandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Nükhet Hotar'a rozetini kızı Ayşe taktı. Daha sonra cübbe giyen Hotar'ın görevi devraldığı töreni annesi Bedia Hotar da takip etti.

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
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