Deutsche Bank’ın net karında sert azalış

FRANKFURT (AA) - Deutsche Bank’ın geçen yılın ilk çeyreğinde 575 milyon avro olan net karı, bu yılın aynı döneminde 120 milyon avro seviyesinde gerçekleşti.

Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka bu yılın birinci çeyreğinde piyasalardaki 376 milyon avroluk kar beklentisine karşın 120 milyon avro net kar elde etti. Geçen yılın aynı çeyreğinde 575 milyon avro net kar açıklayan bankanın karı, böylece yaklaşık yüzde 79 azaldı.

2018 yılının ilk çeyreğinde, net gelirler ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşle 7 milyar avro oldu. Bunda, temel olarak döviz kuru hareketleri, özellikle avronun ABD doları karşısında değer kazanması ve Kurumsal ve Yatırım Bankacılığındaki düşük gelirler etkili oldu.

Bankanın yeni Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, konuya ilişkin açıklamasında hem varlık yönetimi işinde hem de Özel ve Ticari Bankacılık bölümünde iyi bir yolda olduklarını, ancak her ikisinde de karlılığı büyük ölçüde artırmaları gerektiğini dile getirdi.