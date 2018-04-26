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Deutsche Bank’ın net karında sert azalış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Deutsche Bank'ın 2017 yılı net karı yaklaşık yüzde 79’luk azalışla 120 milyon avro düzeyinde gerçekleşti - Deutsche Bank Üst Yöneticisi Sewing: -“Kararlılıkla hareket etmeli ve stratejimizi ayarlamalıyız”

FRANKFURT (AA) - Deutsche Bank’ın geçen yılın ilk çeyreğinde 575 milyon avro olan net karı, bu yılın aynı döneminde 120 milyon avro seviyesinde gerçekleşti.

Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka bu yılın birinci çeyreğinde piyasalardaki 376 milyon avroluk kar beklentisine karşın 120 milyon avro net kar elde etti. Geçen yılın aynı çeyreğinde 575 milyon avro net kar açıklayan bankanın karı, böylece yaklaşık yüzde 79 azaldı.

2018 yılının ilk çeyreğinde, net gelirler ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşle 7 milyar avro oldu. Bunda, temel olarak döviz kuru hareketleri, özellikle avronun ABD doları karşısında değer kazanması ve Kurumsal ve Yatırım Bankacılığındaki düşük gelirler etkili oldu.

Bankanın yeni Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, konuya ilişkin açıklamasında hem varlık yönetimi işinde hem de Özel ve Ticari Bankacılık bölümünde iyi bir yolda olduklarını, ancak her ikisinde de karlılığı büyük ölçüde artırmaları gerektiğini dile getirdi.

Sewing, “Kurumsal ve Yatırım Bankamız da bazı alanlarda iyi durumda ve belirli alanlarda pazar payı elde ediyor. Ancak, bu işin diğer alanlarında yeterince güçlü değiliz. Bu nedenle kararlılıkla hareket etmeli ve stratejimizi ayarlamalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

-“ABD ve Asya pazarında işlemler azalacak”

Diğer yandan banka bir diğer yazılı açıklamasında ise Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı alanını yeniden şekillendirme ve ek maliyetleri azaltmaya yönelik bazı tedbirler alacağını duyurdu.

Açıklamada, bu kapsamda ve Avrupa’ya daha fazla odaklanmak amacıyla bankanın, özellikle kurumsal ve yatırım bankacılığı ile altyapı fonksiyonlarında, 2018'in geri kalanı boyunca işgücünü önemli ölçüde kısmayı ve özellikle ABD ve Asya'da tahvil satışları ve hisse senedi alım satım işlemlerini azaltmayı planladığı bildirildi.

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Almanya Deutsche Deutsche Bank

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