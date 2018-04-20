Deutsche Bank’ın yanlışlıkla 28 milyar avro gönderdiği iddiası

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank'ın, bir borsadaki hesabına yanlışlıkla 28 milyar avroluk bir transfer işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Alman Haber Ajansının (DPA) ismini açıklamadığı bir banka sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Deutsche Bank geçen ay günlük türev işlemlerinin bir parçası olarak Eurex borsasındaki hesabına tek bir işlemle yanlışlıkla 28 milyar avro gönderdi.
Banka hisselerinin yaklaşık 24 milyar avroluk piyasa değerinden daha yüksek olan miktar, rutin olarak planlanan işlem değerinin de çok üzerinde gerçekleşti.
Habere göre, söz konusu hata hızla fark edildi ve herhangi bir mali zarar oluşmadı.
Medyada yer alan diğer haberlerde yaşanan bu olayın, bankanın risk ve kontrol süreçleriyle ilgili yeni sorunlarını gündeme getirdiği belirtildi.
Öte yandan, konuyla ilgili bankanın resmi sitesinde bir açıklama yayımlanmadı.
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