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Dev adım! Denizaltılara yerli sonar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 06:04 | Son Güncelleme

Aselsan tarafından geliştirilen yerli sonar sisteminin kabul testleri tamamlandı. Aselsan İntersept Sonar Sistemi (ASİST) Ay sınıfı denizaltılarda kullanılmaya başlandı.

Dev adım! Denizaltılara yerli sonar

Savunma sanayinde bir ürün daha yerli olarak üretilmeye başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın (DKK) 2016’da ihtiyacına yönelik açtığı intersept (yakalama) sonar ihalesini kazanan Aselsan’ın geliştirdiği sonar sistemi kullanıma hazır hale geldi.

Gazetevatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Sualtı Sistemleri alanında iddiasını her geçen gün artıran Aselsan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılayacak şekilde askeri standartlara uygun olarak ürettiği ASELSAN İntersept Sonar Sisteminin (ASİST) kabul testlerini başarıyla tamamladı. Yerli sistemler Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Ay sınıfı denizaltılarda kullanılmaya başlandı.

TORPİDOYA KARŞI

ASİST sistemi Aselsan’ın kendi ürünü olan ‘Zargana Denizaltı Torpido Karşı Tedbir Sistemi’ kapsamında torpido tehdit bilgisini sağlamak amacıyla öz kaynaklar kullanılarak geliştirildi. ASİST, denizaltılarda, su üstü gemileri, helikopter sonarları veya torpido sonarları gibi 1-100 KHz frekans bandındaki muhtelif akustik yayınların tespiti ve yayın kaynağı yönünün izlenmesi, yayın özelliklerinin analizi ve kaydı benzeri görevleri yapıyor. Sonar sistemi aktif akustik sinyalleri tespit, analiz ve takip ediyor. Ayrıca bu sinyallerin özelliklerini çıkararak benzer sinyalleri gruplandırabiliyor. Böylelikle hedefleri sınıflandırabildiği gibi menzillerini de kestirebiliyor.

AÇIK MİMARİ

Akustik sensör dizininden gemi içi birimlerine kadar tamamen yerli imkanlarla geliştirilmiş olan sistem, ilk milli denizaltı sonar sistemi oldu. Kullanılan teknoloji sayesinde sistem modüler ve yazılıma dayalı yetenekleri geliştirilmeye açık mimariye sahip bulunuyor. Sistemin açık mimari özelliği sayesinde zaman içinde değişebilecek kullanıcı ihtiyaçlarını da kolaylıkla karşılayabileceği belirtiliyor. Sistem kullanımı kolay arayüz sayesinde gerektiğinde farklı sistemler ile bilgi alışverişi yapabildiği gibi bu sistemler tarafından da kontrol edilebiliyor.

AY SINIFI 4 DENİZALTI

Gür ve Preveze sınıfları dahil toplam 12 denizaltıya sahip DKK bünyesinde 4 adet Ay sınıfı denizaltı bulunuyor. Ay sınıfında bulunan TCG Batıray (S-349), TCG Yıldıray (S-350), TCG Doğanay (S-351), TCG Dolunay (S-352) denizaltıları aktif göreve devam ediyor. Deniz yüzeyinde 11 knots (yaklaşık 20 km/saat), dalışta ise 22 knots (yaklaşık 41 km/saat) hızına ulaşabilen Ay sınıfı denizaltılarda 9 subay, 25 astsubay, 2 uzman erbaş, 3 erbaş/er görev yapıyor. Elektronik destek, hücum ve seyir periskopları ve atalet seyir sistemleri modernizasyonu tamamlanan bu denizaltılarda silah olarak SST-4 ve Mk 37 ModII/III klasik torpidoları kullanılıyor.

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denizaltı yerli sonar Aselsan Savunma Sanayi

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