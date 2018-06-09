Dev çayır mantarı görenleri şaşırtıyor

Kars'ta, vatandaşlarca merada bulunan 2 kiloluk dev çayır mantarı ilgi çekti.

Kent merkezine bağlı Bulanık köyü yakınlarındaki Yahni Dağı eteklerinde mantar toplayanlar, bu mantarları iftar menülerine de dahil ediyor.

Vatandaşlarca Yahni Dağı'nda bulunan 2 kilo ağırlığındaki dev çayır mantarı ilgi çekti.

Kars Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Urlunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yahni Dağı, Ebul Hasan Harakani Hazretleri'nin şehit olduğu dağdır. Arkadaşlar bugün orada gezerken yaklaşık 20-30 tane büyük mantar bulmuşlar." dedi.

Urlunç, kendisine hediye edilen bir mantarı ise iftarda yiyeceğini belirterek "İlk defa bu kadar iri mantarla karşılaştım. Topraklarımız verimli. Yaklaşık 2 kiloya yakın, taze ve hiç bozulmamış bir mantar. Bu mantar 4-5 kişilik aileye yeter." diye konuştu.

