Dev ekrandan evlilik teklifi

Kırıkkale'de 36 yaşındaki Murat Sekman, kız arkadaşına dev ekrandan sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Sekman, kız arkadaşı Tuba Yelken'i (36) Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev LED ekranın bulunduğu alana getirdi ve bu sırada ekranda "Benimle evlenir misin?" yazısı yayınlandı.

Arkadaşlarının yaktığı meşaleler ve sloganlar eşliğinde diz çökerek kız arkadaşına "Benimle evlenir misin?" diye soran Sekman, "evet" yanıtını aldı.

Sekman, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sevdiği ve hayatını birleştirmek isteği kadına ömrü boyunca unutamayacağı bir gün yaşatmak istediğini söyledi.

Bugünü çocuklarına ve torunlarına anlatmak istediklerini belirten Sekman, "Ailemizin duyması yetmedi, bütün Kırıkkale duysun istedim." dedi.

Tuba Yelken de çok mutlu olduğunu ve çok şaşırdığını ifade ederek, Murat Sekman'ı çok sevdiğini dile getirdi.

