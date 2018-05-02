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Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan 5 saatte geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:33 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER -Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM- İstanbul DHA  - "PİONEERİNG Spirit" adlı dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçişini yaklaşık 5 saatte tamamladı.

Ali AKSOYER -Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM- İstanbul DHA - "PİONEERİNG Spirit" adlı dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçişini yaklaşık 5 saatte tamamladı.
Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dev geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 05.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik etti. Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi. Geminin geçişi yaklaşık 5 saat sürdü.

(FOTOĞRAFLI)

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