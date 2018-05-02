Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor (3)

- İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi. Haber-Kamera: Ali AKSOYER -Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Dev geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 05.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi.
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